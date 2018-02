Edewecht Der Auftritt der Oberliga-Handballer des VfL Edewecht am Samstagabend beim TV Cloppenburg gleicht im Vorfeld einer großen Wundertüte. Da die Mannschaft unter der Woche eine Vielzahl an Spielern grippeerkrankt pausieren lassen musste, weiß Trainer Tobias Weihrauch nicht so recht, wie seine Aufstellung und Vorgaben am Samstag ab 19.30 Uhr im Derby aussehen werden.

„Wir müssen einfach abwarten, wer noch rechtzeitig wieder fit wird. Schwierig wird die Partie allemal für uns“, betont der Trainer. Ob er im Ernstfall sogar selbst noch einmal das VfL-Trikot überstreifen muss? „Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt“, sagt Weihrauch mit einem Lachen. Das Training unter der Woche gestaltete sich aufgrund der Ausfälle jedoch nicht gerade einfach.

Für die nötige Motivation, die letzten Kraftreserven noch einmal aufzurufen, könnte der Gedanke an das Hinspiel sorgen. Mit 26:33 mussten sich die Edewechter im Derby in eigener Halle geschlagen geben. „Das war leider eines unserer schwächsten Heimspiele der Saison. Gegen Cloppenburg haben wir einiges wieder gutzumachen“, weiß auch Weihrauch.

Aus seiner Sicht wird es viel darauf ankommen, wie die beiden Prunkstücke der Teams gegeneinanderwirken. „Cloppenburg verfügt über eine der stärksten Angriffsreihen der Liga, die über extrem viele gute Schützen aus dem Rückraum verfügt“, lobt der VfL-Trainer den Kontrahenten. Er hofft darauf, dass sein Team mit seiner starken Defensive dagegenhalten kann. „Unsere Defensive stand in den meisten Spielen gut. Wir brauchen am Samstag auf jeden Fall wieder eine gute Abwehr- und Torhüterleistung, um zu punkten“, stellt Weihrauch klar.

Vorfreude herrscht auf Edewechter Seite auf jeden Fall im Hinblick auf die große Kulisse. „In so einer vollen Halle zu spielen, ist Ansporn genug“, sagt Weihrauch. Die zwei Punkte im Derby zu entführen, sollte für die Edewechter aber die größere Motivation sein. „Wir werden sicherlich richtig kämpfen müssen. Hauptsache, wir können die Punkte irgendwie mit nach Edewecht nehmen“, sagt Weihrauch.