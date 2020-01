Edewecht Fußball ist für alle da! – in dieser Sache ist sich Helmut Machunsky vom VfL Edewecht sicher. „Der Spaß am Spiel muss im Mittelpunkt stehen, unabhängig von Leistungsdruck“, meint der 71-Jährige, der die Inklusionsfußball-Gruppe seit mehr als sechs Jahren leitet.

Was als Kooperation mit der Edewechter Förderschule, der Astrid-Lindgren-Schule, begann, hat mittlerweile eine gewisse Eigendynamik entwickelt. „Damals kam von der Schule der Vorschlag, in unserem Verein Behindertensport anzubieten. Das haben wir gerne angenommen“, erklärt er. Heute besteht zusätzlich eine Zusammenarbeit mit der GPS Wohnstätte Edewecht.

15 bis 20 Spielerinnen und Spieler treffen sich jeden Mittwoch, um gemeinsam Sport zu treiben. „Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und auch Flüchtlinge sind dabei“, zählt Machunsky auf. Sein Ziel sei es, Menschen, die nicht in regulären Mannschaften mitspielen können, zum Fußball zu kriegen. „Dabei geht es nicht nur um beeinträchtigte Menschen, sondern auch um diejenigen, die vielleicht nicht so gut sind, aber trotzdem mitmachen wollen“, sagt der Edewechter. Als Co-Trainer stehen ihm Felix van Mark und Arne Eilers zur Seite.

„Ich arbeite bei der GPS. Vor etwas mehr als drei Jahren habe ich von der Gruppe gehört und wollte mitwirken“, erklärt Felix van Mark. Der 27-Jährige, der bei der GPS in der ambulanten Betreuungshilfe arbeitet, trainiert in der Mannschaft des VfL Edewecht auch einige Spieler, mit denen er sonst zusammenarbeitet. So zum Beispiel mit dem 44-jährigen Peter Krämer. „Besonders viel Spaß macht mit die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft“, erklärt er. Beim Fußball sei er ausgelastet, könne seine Fitness steigern und seine Laune verbessern, erklärt Krämer.

Hinzu kommen andere spannende Veranstaltungen. Manchmal fahre die Mannschaft gemeinsam zu Spielen des SV Werder Bremen. Auch Turniere gehören dazu, wie Machunsky erklärt. „Im Februar fahren wir nach Achim und spielen gegen 16 andere Mannschaften“, sagt er. Man unterstütze sich gegenseitig – ohne Ausnahme. „Und wenn sich mal jemand verletzt, dann wird geholfen. Aber so ist das. Das ist Fußball“, fügt Machunsky hinzu.

„Manche Spieler sind körperlich nicht so fit wie andere. Da wissen wir dann, dass sie im Zweikampf nicht gewinnen würden und nehmen Rücksicht. So, wie sich das für eine Inklusionsmannschaft gehört“, sagt Co-Trainer van Mark. Hauptsache jeder ist mit Spaß bei der Sache.

Die Inklusionsfußball-Gruppe trainiert mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr in der Sporthalle der Edewechter Grundschule. Im Sommer wird auf dem Sportplatz des Gymnasiums am Göhlenweg trainiert.