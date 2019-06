Edewecht Ob Platz- oder Brandwunde, Knochenbruch, Fußverstauchung, Schock oder Bewusstlosigkeit – der Johanniter-Nachwuchs weiß schon ziemlich genau, was in solchen Ernstfällen zu tun ist. Drei Jugendgruppen gibt es derzeit in Edewecht – die C-Jugend (6 bis 12 Jahre) trifft sich einmal in der Woche im Jugendraum, um zu lernen, zu üben, und irgendwie auch, um eine Menge Spaß zu haben.

Doch wie kommen junge Menschen eigentlich dazu, sich ausgerechnet mit einem derart ernsten Thema wie der Notfallhilfe zu befassen? „Die meisten kommen durch die Ferienpassaktion zu uns“, sagt Vivien Neugebauer, die die Gruppe seit zweieinhalb Jahren leitet. „Deshalb haben wir die Gruppe damals auch gegründet.“ Manchmal läuft es aber auch so wie bei Caspar. Der Zwölfjährige ist seit 2017 bei den Johannitern und an der Oberschule auch im Schulsanitätsdienst aktiv. Er brachte seinen Freund Mohammed (13) mit, weil der gern zur Johanniter-Jugend wollte. „Ich mag es, Menschen zu helfen“, sagt Mohammed.

Und welche Beweggründe sind es, die die Kinder und Jugendlichen anschließend zum Bleiben animieren? „Mir macht das hier eine ganze Menge Spaß“, liefert Marlon (8) einen ersten Grund. „Um im Ernstfall Menschen helfen zu können, weil wir ein gutes Team haben und Freunde finden kann“, findet Lennox (10) besonders gut. Und tatsächlich konnte schon der eine oder die andere erste Hilfe leisten.

Hilfeleistung im Alltag

„In meinem Mathe-E-Kurs hatte mal einer starkes Nasenbluten“, erzählt Caspar, „dem konnte ich helfen“. „Ich musste einem sogar zweimal an einem Tag helfen“, erinnert sich Jonas (11). Zuerst sei demjenigen auf dem Schulhof eine Flasche auf den Fuß gefallen, die mit einem Fußball von einer Fensterbank geschossen worden war – später habe dieselbe Person versucht, von einer auf die nächste Tischtennisplatte zu springen und sei dabei mit dem Schienbein an der Kante der Platte entlanggerutscht.

Tammo (10) hat mal erlebt, dass sich einer seiner Freunde totgestellt hat, weil der sehen wollte, wie er als Helfer reagiert. „Da habe ich ihm gesagt: ’Mach das nicht, im Ernstfall glaubt man dir nicht.’“

Es sind Alltagsgeschichten, die zeigen, dass das angeeignete Wissen nicht bloß theoretischer Natur ist, sondern auch angewendet werden kann. Doch wo kommt es her, dieses Wissen? Im Gruppenraum liegt in der Mitte eine große Matte, auf der Übungen durchgeführt werden: stabile Seitenlage, Schocklage, das Versorgen aufgeschminkter Wunden. „Wir machen hier Fallbeispiele“, erklärt Caspar, „und dabei ist Teamwork wichtig“. Sowieso sei es immer wichtig, sich gut zu verstehen, führt er aus. „Denn Streit vor einem Patienten, das geht gar nicht.“

Auch theoretischen Unterricht bekommen die Nachwuchs-Retter. Sie werden geschult in Wundversorgung, psychischer Betreuung, zum Thema Notruf oder auch rund um den Komplex der Vitalfunktionen. „Bei den Jüngeren geht es noch etwas spielerischer zu, aber die Älteren können das alles schon etwas ernster nehmen und sich gut in die Rolle des Helfers einfinden“, sagt Lisa Knipper (18), die sich ebenfalls um den Nachwuchs kümmert.

Piratentanz als Ritual

Und wie ist es so, als Jugendleiterin eine Gruppe von 14 Acht- bis Zwölfjährigen zu bändigen? „Es kommt auf den Tag drauf an“, sagt Vivien Neugebauer und lacht. Sie ist seit zwölf Jahren bei den Johannitern – seit vier Jahren leitet sie Gruppen. Ihre C-Jugend hat inzwischen sogar ein Ritual entwickelt. Vom Bundespfingstzeltlager haben sie ein Lied mitgebracht, den Piratentanz. „Seitdem tanzen die das hier immer.“

Können sich die Nachwuchshelfer denn auch vorstellen, das, was sie bei den Johannitern lernen, mal beruflich zu machen? „Ich würde wohl im Rettungswagen mitfahren“, meint Caspar, „aber beruflich brauche ich mehr Action“. Bundeswehr oder Sondereinsatzkommando bei der Polizei – das könnte er sich schon vorstellen. Vielleicht mag er deshalb die regelmäßigen Team-Wettkämpfe der Johanniter so gerne.