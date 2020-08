Tennis: Für Edewechter ist Turnier bereits beendet

Edewecht Das Ranglisten-Turnier um den Bewo-Design-Cup beim TC Edewecht nimmt Fahrt auf. Nachdem am Donnerstag die Männer bereits ihre Qualifikationsrunde abgeschlossen hatten, zogen am Freitag die Frauen nach. Weiter geht es mit dem dritten Turniertag an diesem Samstag ab 9 Uhr auf der Tennisanlage an der Parkstraße in Edewecht. Das Preisgeld beträgt insgesamt 2500 Euro.

• Qualifikation Männer

Bei den Männern wurde die Qualifikationsrunde bereits am Donnerstagabend abgeschlossen. Hendrik Thada Grohbrügge (SV Nordenham), Julian Weyhausen (TV Lohne), Felix Nehlsen (Bremerhavener TV), Joan-Lukas Kümpers (TC Rheine), Arne Kulkmann (TV RG Sögel), Maximilian Schwier (Beckedorfer TC), Henri-Gabriel Huynh (DTV Hannover) und Jan Petersen (SV Frisia Loga) schafften es ins Hauptfeld.

• Qualifikation Frauen

Bei den Frauen kämpften sechs Spielerinnen um die zwei freien Plätze im Hauptfeld. In Gruppe eins schnappte sich Kim Venghaus vom TuS Sennelager den ersten Qualifikationsplatz. Sie setzte sich nach einem Freilos mit 7:5, 6:2 gegen Elisa-Marie Haskamp vom TC Edewecht durch. Den zweiten freien Platz im Hauptfeld sicherte sich Ella Ebel vom Bremerhavener Tennisverein. Die LK15-Spielerin setzte sich nach einem Freilos mit 6:2, 6:1 gegen Marie Woitzik vom TV GW Bad Zwischenahn (LK16) durch.

• Hauptrunde Männer

Auch in der Hauptrunde der Männer wurden am Freitag die ersten Duelle ausgetragen. Im Achtelfinale kommt es am Samstag zu diesen Duellen: Marlon Wilken - Arnd Weyhausen, Mattis Wetzel - Bon Lou Karstens, Lasse Muscheites - Philipp Claus, Fabian-Alexander Helmsen - Jonas Erdmann, Sebastian Strehle - Andras Necz, Hendrik Thada Grohbrügge - Jan Heine, Alen Hodzic - Felix Steen und Jan Petersen - Michel Dornbusch. Damit sind alle Edewechter bereits ausgeschieden. Jochen Schreiber verlor 1:6, 1:6 gegen Arnd Weyhausen, Robert Alksnis unterlag 0:6, 0:6 gegen Henri-Gabriel Huynh.

• So geht es weiter

Weiter geht es an diesem Samstag ab 9 Uhr mit den Achtel- und Viertelfinals. Am Sonntag gibt’s ab 10.30 Uhr die Halbfinals. Es folgen das Endspiel der Frauen um 13 Uhr und danach das der Männer.