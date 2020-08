Tennis: OTeV-Kapitän dominiert wie die Bayern

Edewecht Dominant wie Champions-League-Sieger FC Bayern durch die Königsklasse ist Tennis-Ass Michel Dornbusch am Wochenende zum Sieg beim 3. „Bewo-Design-Cup“ des TC Edewecht marschiert. Knapp vier Stunden ehe die Fußballer aus München durch ein 1:0 gegen Paris Saint Germain den Titel holten, gewann der 29-Jährige vom Oldenburger TeV das mit 2000 Euro dotierte Männerturnier durch ein 6:4, 6:3 gegen Lasse Muscheites.

Wie lief das Finale zwischen den OTeV-Spielern ?

„Es war wieder so komisch, wenn Michel und ich gegeneinanderspielen – wir sind das professionell angegangen, aber sind halt befreundet“, sagt Muscheites (24), der dem Teamkollegen nach einem 4:6, 3:6 gratulieren musste. Dornbusch (29) habe den Sieg „mit seinem aggressiven Spiel nach Hause gepresst“. Es sei „nicht so einfach, wenn man gut befreundet ist – aber dafür haben wir das gut gemacht“, meint der OTeV-Kapitän.

Warum fehlte der topgesetzte Stefan Seifert ?

Die Nummer eins des Edewechter Tableaus und des Regionalliga-Teams habe mit Blick auf leichte Beschwerden „prophylaktisch“ zurückgezogen, um keine Verletzung zu riskieren, erklärt Coach Daniel Greulich, dessen Team mit 4:0 Punkten auf dem Konto am Sonntag beim Großflottbeker THGC (0:4) aus der Ferienpause startet. 14 Tage später kommt der TC 1899 Blau-Weiß Berlin (4:0) zum finalen Duell um das Aufstiegsticket in die 2. Bundesliga zum OTeV.

Warum ist Michel Dornbusch aktuell so stark ?

Nach Seiferts Rückzug war Dornbusch „in seiner bestechenden Verfassung damit konkurrenzlos“, meint Greulich: „Er spielt wahrscheinlich in der Form seines Lebens.“ Gegen das aggressive Spiel mit starken Aufschlägen und vielen direkten Punkten sei „einfach kein Kraut gewachsen“.

Wie schlugen sich die Frauen aus Wiefelstede ?

Lara Stamereilers und Xenia Jeromin (beide Achtelfinale) und Leonie Müller (Viertelfinale) aus dem Oberliga-Team vom SVE Wiefelstede schieden rasch im mit 500 Euro dotierten Turnier aus. Im vom Regen beeinflussten Finale siegte die an Position eins gestufte Josy Daems (Sparta Nordhorn) 7:5, 7:5 gegen die ungesetzte Hamburgerin Helene Grimm (THC von Horn und Hamm).

Welche Auswirkungen hatte der Regen ?

„Es war schön, dass trotz der Regenunterbrechungen einige Zuschauer geblieben sind und wir das Endspiel doch noch vor relativ vielen Leuten gespielt haben“, sagt Dornbusch, der erst gegen 19 Uhr den Matchball gegen Muscheites verwandelte. Der Regen sorgte aber nicht nur für zeitliche Verzögerungen. „Der Platz war so langsam, dass man nichts mit den Bällen machen konnte – aber Michel konnte doch ein paar Bälle durchladen, weil er so einen schnellen Arm hat“, sagt Muscheites: „Mir hat der Vorhandpunch gefehlt. Bei den Bedingungen muss ich alles etwas besser machen, damit es für Michel enger wird.“

So zufrieden war der Veranstalter ?

„Das Turnier ist sehr gut abgelaufen. Wir hatten zwei größere Regenunterbrechungen, die haben dem Zeitplan und der Stimmung aber nicht wehgetan“, freute sich TC-Vorsitzender Mark Gröber. Auch in Hinsicht der Corona-Abstandsregelungen habe alles geklappt. Die Planung für die nächste Auflage startet schon. 2021 soll das Ranglistenturnier noch einmal aufgewertet werden. „Die Männer spielen dann in einer A4-Kategorie, die Frauen in A6. Dadurch steigt auch das Preisgeld von 2500 auf 4000 Euro an“, sagt Gröber.

Wie gut kam das Turnier bei den Aktiven an ?

„Super, dass wir hier in der Nähe von Oldenburg die Möglichkeit haben, so ein Preisgeldturnier zu spielen“, sagt Muscheites. „Es hat Spaß gemacht. Wenn’s zeitlich passt, kommen wir 2021 gern wieder“, meint Dornbusch und hebt einen speziellen Aspekt hervor: „Es ist schön, wenn man zwischen den Turniertagen zu Hause im eigenen Bett schlafen kann – das gibt’s nicht so oft in dieser Region.“