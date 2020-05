Sanierung: Land liefert wichtigen Baustein

Ekern Der Sport in den Vereinen ruht derzeit fast vollständig. Eigentlich die perfekte Zeit für Sanierungsmaßnahmen in Hallen und Vereinsheimen. So weit ist der TuS Ekern mit der Sanierung und Vergrößerung seines Vereinsheims noch nicht, aber immerhin hat das Land Niedersachsen über den Landessportbund so etwas wie den letzten Baustein zur Finanzierung geliefert. Wie das Ministerium für Inneres und Sport mitgeteilt hat, erhält der Verein aus dem Sportstättensanierungsprogramm für die Sanierung und Aufstockung des Gebäudes 83 130 Euro. „Darauf haben wir sehnsüchtig gewartet“, sagt der Vorsitzende Rolf Oeljeschläger. Die Gemeinde Bad Zwischenahn und der Landkreis steuern je 67 500 Euro bei, den Rest der Kosten muss der Verein tragen.

Und dieser Rest ist seit der Vorstellung der Pläne im Juli 2019 leider etwas größer geworden. „Die Pläne waren zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre alt“, so Oeljeschläger. Inzwischen hätten sich zum einen die Anforderungen der Fußballer des Vereins erhöht. Zum anderen seien aber auch energetische Anforderungen für die Heizungsanlage andere. Und schließlich gebe es die allgemeine Preissteigerung. Statt der geplanten 275 000 Euro Gesamtkosten rechnet der Verein jetzt mit 330 000 Euro. Um das zusätzliche Geld zusammenzubekommen setzt der Verein auf Sponsoren und ein Crowdfunding-Projekt. Eigentlich wollte der Vorstand um Oeljeschläger die aktuellen Entwicklungen längst im Verein vorgestellt haben – doch die geplante Mitgliederversammlung fiel wegen der Corona-Pandemie aus. Sie soll sobald wie möglich nachgeholt werden, um die Mitglieder über das weitere Vorgehen entscheiden zu lassen.

Parallel bereitet der Vorstand die Ausschreibung für die ersten Arbeiten vor: die Sanierung des bestehenden Gebäudes mit den Umkleide- und Sanitärräumen sowie die Aufstockung um ein Dachgeschoss. Der Ausbau dieses Dachgeschosses werde aber wohl erst in einem zweiten Bauabschnitt erledigt werden können, nimmt der Vorsitzende an. Baubeginn für den ersten Abschnitt soll, wenn alles klappt, im November sein.

