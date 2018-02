Elmendorf Weitere Teilnehmerinnen für sein Angebot „Ballsport für Frauen“ sucht der TV Elmendorf. Willkommen sind alle Frauen ab 30 Jahren, die Spaß an Ballspielen wie Brennball, Völkerball, Basketball, Fit mit Ball und vielen mehr haben. Gespielt wird immer dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Sporthalle Elmendorf, an der Turngartenstraße bei der Grundschule. Der Spaß steht an erster Stelle, nicht die Professionalität beim Umgang mit dem Ball. Die Leitung hat Sandra Faßbender, sie beantwortet unter Telefon 0162/6830439 auch gerne weitere Fragen.

Christian Korte https://www.nwzonline.de/autor/christian-korte Redakteur

Redaktion Bad Zwischenahn Tel: 04403 9988 2630 Lesen Sie mehr von mir