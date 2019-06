Fikensolt Knapp einen Monat vor dem Höhepunkt der Saison für alle Mitglieder des Ammerländer Reitclubs, der Ausrichtung der Europameisterschaften der ländlichen Vielseitigkeitsreiter vom 31. Juli bis zum 4. August, gibt es auf der Reitanlage in Fikensolt die Generalprobe: Beim Dressur- und Springturnier des ARC sollen die Abläufe für die die folgende Großveranstaltung getestet werden.

1095 Nennungen sind für die Wettkämpfe, die von Freitag bis Sonntag dauern, eingegangen, sagt Silke Meyer vom ARC: „Fast alle Prüfungen finden auf dem neuen Sandplatz statt. Das ist unsere Generalprobe für die EM.“ Schließlich werden an diesem Wochenende die ersten Prüfungen auf der neuen Anlage geritten.

Los geht es am Freitag um 8 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Kl. A**, die Dressurprüfungen beginnen um 14.30 Uhr. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Dressurprüfungen. Die ersten Wettkämpfe im Viereck beginnen um 8 Uhr. Besondere Höhepunkte dürften die M-Dressur um 15.30 Uhr, die zum ersten Mal aufgrund des neuen Sandplatzes im Programm ist, und die Dressurprüfung der Kl. A* für Mannschaften sein, die um 18.30 Uhr auf Platz zwei beginnt. Am Sonntag kommen dann wieder die Springreiter auf ihre Kosten. Auch am dritten Wettkampftag finden die wohl spannendsten Prüfungen am Abend statt. Die Springprüfung der Kl. M mit Stechen beginnt um 18 Uhr, im Anschluss folg das Mannschafts-Springen der Klasse A, das um 19.30 Uhr beginnen soll.

Nicht im Programm befinden sich in diesem Jahr das Fikensolter Derby. Die Springprüfung der Klasse A** mit Geländehindernissen wird eine Woche später nachgeholt, wenn der Ammerländer Reitclub vom 5. bis 7. Juli sein Vielseitigkeitsturnier ausrichtet. „Da wir das gesamte Turnier auf unserem neuen Sandplatz ausrichten, wäre das Aufbauen der Prüfung auf dem Vielseitigkeitsgelände zu viel Aufwand gewesen und hätte zeitlich einfach den Rahmen gesprengt“, erklärt Silke Meyer die Verschiebung.