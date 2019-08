Friedrichsfehn Für die Fußballerinnen der SG FriEdA ist die Saison im Bezirkspokal in der zweiten Runde zu Ende gegangen. Auf eigenem Platz mussten sich die Ammerländerinnen am Sonntag der SG Elisabethfehn/Harkebrügge nach Elfmeterschießen mit 5:6 geschlagen geben. Am Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.

Fußball-Statistik Frauen Bezirkspokal, 2. Runde Frauen Bezirkspokal, 2. Runde SG FriEdA - SG Elisabethfehn/Harkebrügge 6:5 nach Elfmeterschießen (1:1 am Ende der regulären Spielzeit) SG: Horn – Siemer, Strozyk, Martin, Schröder, Reich, Gallisch, Diemand, Schieritz, Mintzlaff, Brendel Tore: 0:1 Sibum (38.), 1:1 Schieritz (81.) Elfmeterschießen: 2:1 Rieken, 2:2 Martin, 3:2 Jüdiges, 3:3 Gallisch, 4:3 Fugel, 4:4 Siemer, 5:4 Waden, 5:5 Diemand, 6:5 Sibum bes. Vorkommnisse: gelb-rote Karte Reich (32, versuchtes Nachtreten, FriEdA)

„Wir waren uns auch nach diesem Spiel alle einig, dass wir mehr können. Wir haben nicht gut gespielt, aber die richtige Moral gezeigt“, sagte SG-Trainer Patrick Schiller nach der Partie, der hinzufügte, dass das abschließende Elfmeterschießen Glückssache gewesen sei.

Stolz war Schiller auf die Moral seiner Mannschaft, die ab der 32. Minute in Unterzahl agierte. Kerstin Reich hatte früh wegen einer Diskussion mit dem Schiedsrichter die gelbe Karte gesehen, anschließend ließ sie sich zu einem Nachtritt-Versuch hinreißen und musste das Feld verlassen. Dennoch hatte die SG gute Chancen, konnte diese jedoch aus kürzester Distanz nicht nutzen. Auf der anderen Seite zeigten sich die Gäste konsequenter und gingen durch Jennifer Sibum (38. Minute) in Führung.

Nach dem Seitenwechsel hatte Elisabethfehn/Harkebrügge zunächst mehr vom Spiel. SG-Torhüterin Friederike Horn verhinderte mit einer starken Parade nach einem Kopfball (68.) das 0:2. Zehn Minuten später rettete Lena Diemand nach einem Pressschlag für ihre geschlagene Torhüterin noch auf der Linie.

Doch die Ammerländerinnen gaben nicht auf und wurden für ihre Moral belohnt. Paulina Martin eroberte den Ball im Mittelfeld, steckte das Spielgerät auf Paula Marie Schieritz durch, die der herauseilenden Torhüterin in der 81. Minute keine Chance ließ und zum Ausgleich traf. Nach zwei knappen Distanzschüssen der Gäste musste die Entscheidung im Elfmeterschießen getroffen werden.

Vom Punkt zeigten sich zunächst beide Mannschaften treffsicher. Für die Entscheidung sorgten schließlich die beiden Spielerinnen, die schon in der regulären Spielzeit getroffen hatten. Jennifer Sibum brachte die Gäste mit 6:5 in Führung. Beim Versuch von Paula Marie Schieritz hatte Gästetorhüterin Jana Jüdiges aber die richtige Ecke geahnt und parierte den finalen Elfmeter.

„Wir haben uns mit einer sehr jungen Mannschaft ordentlich verkauft. Jetzt können wir uns auf den Liga-Start konzentrieren“, sagte Trainer Patrick Schiller.