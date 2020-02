Friedrichsfehn Einen Start-Ziel-Sieg haben die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn II in der Landesklasse gefeiert. In Friedrichsfehn besiegten die Ammerländerinnen die HSG Neuenburg/Bockhorn mit 27:23 (13:9). Damit bleibt die Oberliga-Reserve in der Spitzengruppe der Landesklasse und belegt momentan den vierten Tabellenplatz (19:13 Punkte).

Die Ammerländerinnen erwischten einen starken Start und führten nach zwei Treffern von Angelika Sanders mit 4:1 (4. Minute). Damit war der Grundstein für die 13:9-Halbzeitführung gelegt, obwohl die SG ab der 27. Minute nicht mehr traf. Die Dominanz der Gastgeberinnen ging bis zur 45. Minute weiter. Erneut Sanders war erfolgreich und erhöhte auf 22:14.

Dann aber bewiesen auch die Gäste aus dem Friesland, dass sie die Punkte nicht kampflos im Ammerland lassen wollten. Ein 7:0-Lauf der HSG ließ den Vorsprung der Gastgeberinnen auf 22:20 (53.) zusammenschmelzen. Den Heimsieg ließ sich das Team um Trainerin Sünje Ufken aber nicht mehr entreißen. Die SG fand wieder in ihren Rhythmus und ließ sich von der Schwächephase nicht komplett aus der Ruhe bringen. Tore von Laura Huntemann und Miriam Giesers sorgten erneut für eine komfortable 24:20-Führung. Ein Doppelpack von Sanders, die insgesamt sieben Treffer erzielte, sorgte für den 27:23-Endstand.

Weiter geht es für die zweite Mannschaft der SG Friedrichsfehn/Petersfehn erst in zwei Wochen. Am 7. März haben die Ammerländerinnen in Friedrichsfehn den BV Garrel II zu Gast.