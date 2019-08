Friedrichsfehn Die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn bestreiten an diesem Sonntag eine ganz besondere Partie. Im DHB-Pokal, dem höchsten deutschen Pokalwettbewerb, bekommen es die Ammerländerinnen mit dem SV Werder Bremen zu tun. Anwurf in der Friedrichsfehner Sporthalle ist um 16.30 Uhr.

Im Lager der SG ist die Vorfreude auf die besondere Partie schon groß. „So ein Spiel spielt man nicht jede Woche, noch dazu ist es eine Pokal-Partie. Daher freuen wir uns auf dieses besondere Spiel gegen einen Zweitligisten“, sagt SG-Trainerin Alexandra Hansel, die sich mit ihrem Team über den dritten Platz im Final-Four-Turnier des Landespokals für den höheren Wettbewerb qualifiziert hat. „So gesehen ist dieses Spiel gegen Werder auch eine Art Belohnung, die wir uns verdient haben“, sagt Hansel.

Oberliga-Auftakt am 7. September Das Spiel im DHB-Pokal ist für die SG Friedrichsfehn/Petersfehn die Generalprobe vor dem Liga-Auftakt. Zur ersten Partie in der Oberliga-Nordsee müssen die Ammerländerinnen reisen. Am 7. September gastiert die SG um 18 Uhr beim TV Oyten II. Nach einem weiteren Auswärtsspiel in Wilhelmshaven (15. September) erwarten die Ammerländerinnen am 21. September den TV Neerstedt zum ersten Heimspiel der Oberliga-Saison.

Die Trainerin bleibt jedoch realistisch. „Im Handball ist eine Überraschung gegen eine Mannschaft, die mehrere Ligen über einem spielt, fast unmöglich. Wer mich kennt, weiß aber, dass ich nur ungern mauern möchte“, deutet Hansel die Spielweise der SG an. Klarer Favorit bleibt jedoch der Zweitligist aus Bremen. Den Unterschied zwischen der Ober- und der zweiten Liga werde man deutlich auf dem Spielfeld merken, weiß auch Hansel.

Der Favorit wird den Oberligisten nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Wir werden den Gegner sicherlich nicht unterschätzen und wissen, dass Friedrichsfehn über einige erfahrene Spielerinnen verfügt. Doch unser Ziel ist hier ganz klar ein Sieg“, wird Trainer Dominic Buttig auf der Werder-Homepage zitiert.

Zwischen all der Vorfreude musste die SG aber in der Vorbereitung auf die Partie mit erschwerten Bedingungen klarkommen. So fehlten unter der Woche nicht nur einige Spielerinnen im Training. Auch die Hallenbelegung spielten den Ammerländerinnen aufgrund der Dachreparatur in Petersfehn nicht in die Karten. So konnte das Team nur zwei Trainingseinheiten absolvieren, eine davon sogar nur in einer geteilten Halle.