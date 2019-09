Friedrichsfehn Für zwölf Minuten wehte am Sonntag ein Hauch von Überraschung durch die Sporthalle in Friedrichsfehn. Als Ilka Zwick in dieser zwölften Minute in Überzahl das 4:5 für die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn erzielte, war der Ammerländer Oberligist gegen den Zweitligisten Werder Bremen gut in der Partie angekommen. Mit zunehmender Spieldauer demonstrierte der Favorit in der ersten Runde des DHB-Pokals aber seine Überlegenheit und siegte am Ende deutlich mit 13:35 (6:14).

„Das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen“, haderte SG-Trainerin Alexandra Hansel aber nur kurz: „Ich kann dem Team gar keinen Vorwurf machen. Wir haben bis zum Schluss alles gegeben, auch wenn der Leistungsunterschied mit der Zeit immer deutlicher wurde.“

Viel Lob erntete das Hansel-Team aber für „geile zwölf Minuten“, wie es die Trainerin nannte. Denn mit einer so offensiven Abwehrformation zu Beginn hatte offenbar auch der Zweitligist nicht gerechnet. Nach dem 0:1 durch Denise Engelke spielten die Gastgeberinnen schnell und zielstrebig und wurden mit dem 1:1 durch Lea Wichmann und dem 2:1 von Ilka Zwick belohnt. Das 3:2 von Kim von Aschwege am Kreis (5. Minute) sollte aber die letzte Führung der Partie für die SG bleiben. Bis zum 4:5 durch Zwick in der 12. Minute blieben die Ammerländerinnen aber stets in Schlagdistanz.

„Mit dieser offensiven Deckung hatten wir zu Beginn so unsere Probleme. Gegen diese ungewohnte Formation mussten wir uns erst einmal reinfuchsen“, lobte auch Werder-Coach Dominic Buttig den Außenseiter: „Im ersten Pflichtspiel bist du – auch gegen einen Oberligisten – noch etwas nervös. Wir haben uns aber dann doch gesteigert und das vor allem im zweiten Durchgang besser gelöst.“

Entschieden war die Partie bereits zur Pause. Denn während den Gastgeberinnen mehr als einen Viertelstunde kein eigener Treffer gelang, setzte sich Werder bis auf 4:12 ab. Immer wieder bestrafte der Favorit einfache Ballverluste und Fehlwürfe mit schnellen Gegenstößen. Erst Wichmann überwand die ganz starke Torhüterin Marie Andresen mit viel Einsatz in der 27. Minute wieder beim 5:12. „Es ist klar, dass, wenn du so viele Chancen nicht nutzt, du dir die Gegenstöße einfängst. Das hat Werder clever gemacht“, sagte SG-Trainerin Hansel nach der Partie.

Im zweiten Durchgang spielten die Bremerinnen den deutlichen Vorsprung dann souverän über die Zeit. Doch jede erfolgreiche Aktion der SG wurde in der gut gefüllten Friedrichsfehner Sporthalle von den Zuschauer gefeiert.

„Das hat heute, trotz der klaren Niederlage, richtig Spaß gemacht. Man kennt viele der Spielerinnen von Werder noch, das war ein tolles Gefühl“, freute sich eine komplett ausgepowerte Rückraumspielerin Miriam Thamm: „Es war heute richtig anstrengend, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da hat man den riesigen Unterschied gesehen. Wir konnten einfach das Tempo nicht mehr bei jedem Gegenstoß oder Angriff mitgehen. Jetzt freuen wir uns aber auf den Saisonstart“, blickt Thamm schon auf das nächste Wochenende voraus.

Dann gastieren die Ammerländerinnen am Samstag, 7. September, um 18 Uhr zum Oberliga-Auftakt beim TV Oyten II.

