Friedrichsfehn Die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn haben die richtige Reaktion gezeigt: Am Samstagnachmittag setzte sich das Ammerländer Oberliga-Team in eigener Halle dank einer starken zweiten Hälfte mit 28:18 (12:10) gegen den TuS Jahn Hollenstedt durch.

Handball-Statistik Frauen, Oberliga Frauen, Oberliga SG Friedrichsfehn/Petersfehn - TuS Jahn Hollenstedt 28:18 (12:10) SG: Lachmann, Bröckerhoff - Genz (5), Kampers (1), Janca (1), Kuhlmann, Thamm (1), N. Osterthun (1), Wichmann (2), M. Osterthun (6), Raffaela Rückert (4/2), von Aschwege (7/3) beste Werferinnen TuS: L. Nickel (6), Ritscher (5) Zeitstrafen: SG 0, TuS 4 Siebenmeter: SG 5/7, TuS 2/4 nächster Spieltag: Sonntag, 27. Oktober, 15.45 Uhr: SG Findorff - SG Friedrichsfehn/Petersfehn

Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte zeigte sich SG-Trainerin Alexandra Hansel vor allem mit der Leistung nach dem Seitenwechsel sehr zufrieden: „In der Kabine haben wir uns alle angeschaut und gedacht, dass wir eine Schippe drauflegen müssen. Es war ein bisschen so, als ob das Spiel in den ersten 30 Minuten mit angezogener Handbremse ablief“, fasste Hansel zusammen. Mit dem ersten ihrer insgesamt sechs Treffer brachte Merle Osterthun die Gastgeberinnen in der zweiten Minute beim 2:1 die erste Führung der Partie. Das 3:2 durch Louisa Genz (5. Minute) brachte die Ammerländerinnen erneut in Führung. Diesen Vorsprung gab das Hansel-Team über die gesamte Spielzeit nicht mehr ab. Zur Pause führte die SG Friedrichsfehn/Petersfehn in einer ausgeglichenen Partie jedoch nur mit 12:10.

Im zweiten Durchgang steigerten die Gastgeberinnen ihre Leistung noch einmal. Getragen von einer sicheren Defensive und dem taktischen Kniff, Sandra Nickel in kurze Deckung zu nehmen, baute die SG ihre Führung aus. Das 19:11 durch Topscorerin Kim von Aschwege (sieben Treffer) in der 43. Minute brachte die Entscheidung. „Im Spiel der Hollenstederinnen lief alles über Sandra Nickel. Sie hat selbst getroffen und ihre Mitspielerinnen gut in Szene gesetzt. Als wir sie nach 15 Minuten aus dem Spiel genommen haben, lief es bei uns auch besser“, sagte Hansel. Somit bekam die SG die Gäste, die nicht in Topbesetzung antraten und nur vier verschiedene Torschützinnen aufwiesen, besser in den Griff.

In der Schlussviertelstunde hielten die Ammerländerinnen das Tempo hoch und bauten die Führung aus. Insgesamt kassierte die SG nach dem Seitenwechsel nur noch acht Gegentore und feierte am Ende einen ungefährdeten 28:18-Heimsieg.