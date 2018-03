Friedrichsfehn /Petersfehn /Edewecht Nach 16 Spieltagen endete die Landesliga-Saison für die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn und des VfL Edewecht am Wochenende. Die beiden A-Juniorinnen-Teams mussten beim Saisonfinale Niederlagen hinnehmen.

Handball-Statistik A-Juniorinnen, Landesliga A-Juniorinnen, Landesliga JSG Altenwalde/Otterndorf - SG Friedrichsfehn/Petersfehn 23:22 (13:12) SG: Schlüter - Lafeld (11/3), Schweiger (1), Wellert (2), Oetken (4), Wefer, Rebnau (1), Müller-Heitrich, Baak (1), Bruhn (1), Dicke (1), Tempelmann, Peikenkamp beste Werferinnen JSG: Krüger, Golle, Frers (alle 4) Zeitstrafen: JSG 6, SG 3 Siebenmeter: JSG 3/9, SG 3/6 VfL Edewecht - TuS Komet Arsten 30:35 (10:19) VfL: Jeddeloh - Rosenkranz (6), Haake (11), Lange, Tonne (1), Wendt (4), Pleyn (4/2), Zehrendt, Drieling, Munke, Schütte (4/1), Schieritz beste Werferinnen TuS: Gatzka (12), Janik (7) Zeitstrafen: VfL 3, TuS 2 Siebenmeter: VfL 3/5, TuS 8/11

Nach der 22:23 (12:13)-Niederlage bei der JSG Altenwalde/Otterndorf beendet die SG die Saison auf Rang vier und einem ausgeglichenen Punktekonto (16:16). Mit der Platzierung können Trainer Werner Kahler und seine Mannschaft gut leben. „Die Mädchen haben sich als jüngerer Jahrgang, bei dem auch noch B-Juniorinnen mitgespielt haben, richtig gut geschlagen. Mit Platz vier haben wir nicht gerechnet“, freut sich der Trainer über das gute Abschneiden in der zweiten Landesliga-Saison des Teams.

Auf der anderen Seite glaubt Kahler aber auch, dass für sein Team noch mehr möglich gewesen wäre. „Wir haben in der gesamten Saison nicht eine Partie mit dem gesamten Kader auflaufen können. Vollständig hätten wir noch weiter vorne mitspielen können“, glaubt Kahler. Lediglich Meister TuS Komet Arsten, der in 16 Partien nur einen Punkt abgegeben hat, sah der SG-Coach außer Reichweite für alle Teams.

Mit dem vierten Platz hat sich die SG für die kommende Saison bereits einen Startplatz in der Landesliga gesichert. Wie das Team dann aussehen wird, weiß Kahler noch nicht so recht. „Drei Spielerinnen haben sich für einen Auslandsaufenthalt angemeldet, eine wechselt in den Frauenbereich. Die freien Plätze werden wir wohl wieder mit B-Juniorinnen auffüllen.“

Die Beurteilung der Saison fällt auch bei den Edewechterinnen trotz des letzten Platzes in der Tabelle eher positiv aus. Auch im letzten Heimspiel setzte es für den VfL gegen Tabellenführer Arsten einen 30:35 (10:19)-Niederlage. „Wir haben viel dazugelernt und das Team hat Blut geleckt. Wir wollen in der neuen Saison auf jeden Fall wieder die Qualifikation für die Landesliga spielen“, sagt VfL-Trainer Jürgen Klisch.

Die Edewechterinnen, die fast mit einem gesamten B-Juniorinnen-Kader für die A-Jugend gemeldet hatten, um als Team zusammenzubleiben, hatten vor allem in der Hinrunde noch viel mit der körperlichen Robustheit der älteren Spielerinnen zu kämpfen. „Aber auch das haben wir mit der Zeit besser hinbekommen“, freut sich Klisch. Positiv bewertet er es auch, dass sein Team auch nach längeren Niederlagenserien nicht aufgegeben habe. In der nächsten Saison wollen die Edewechterinnen dann auch offiziell als A-Juniorinnen von den gesammelten Erfahrungen profitieren.