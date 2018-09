Friedrichsfehn /Petersfehn Mehr als zufrieden sind die C-Junioren der SG Friedrichsfehn/Petersfehn mit ihrem Saisonauftakt. Durch den 31:29 (18:16)-Auswärtssieg bei der JSG Wilhelmshaven bauten die Ammerländer Nachwuchshandballer ihre Siegesserie in der Landesliga auf drei Partien in Folge aus. Der Lohn dafür ist die Tabellenspitze.

Einfache Punkte gab es für die SG jedoch nicht. Die JSG Wilhelmshaven präsentierte sich als gleichwertiger Gegner. Die Wilhelmshavener agierten mit einem spielerisch starken Kader, die meisten Akteure gehörten dem jüngeren Jahrgang an. Trotzdem gelang es ihnen, im Angriff einen schnellen Ball zu spielen und die SG das ganze Spiel vor Probleme zu stellen.

Zunächst gingen die Gastgeber mit 3:1 in Führung, die SG konnte schnell ausgleichen und erstmals mit 6:7 (6. Minute) in Führung gehen. Diese Führung wurde das ganze Spiel nicht abgegeben und ein knapper Vorsprung stets gehalten. Erst als Mitte der zweiten Halbzeit fünf Tore in Folge geworfen (28:22, 42.) und kein Gegentor kassiert wurde, fiel eine Vorentscheidung.

Einen großen Anteil am Sieg hatte Finn Christalle. Er konnte mit einer Vielzahl von Paraden die Würfe der Wilhelmshavener entschärfen, so dass die SG weiter in Führung blieb und die knappe Führung in der zweiten Halbzeit ausbaute. Im Angriff setzte Darwin Lampe mit 12 Toren ein Ausrufezeichen und war nicht zu halten.