Friedrichsfehn /Petersfehn Nach der Kür folgt nun die Pflicht: Die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn starten an diesem Samstag um 18 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim TV Oyten II in die neue Oberliga-Saison.

„Die beiden Pokalspiele und die Vorbereitung haben auch Spaß gemacht, weil es mal etwas anderes als im Liga-Betrieb war. Nun freuen wir uns aber darauf, dass es endlich wieder in der Oberliga losgeht“, sagt SG-Trainerin Alexandra Hansel, die mit der Vorbereitung ihrer Mannschaft zufrieden war.

Die Pokalspiele gegen den TV Cloppenburg und den SV Werder Bremen seien nur schwer mit der kommenden Aufgabe in Oyten zu vergleichen, betont Hansel: „In Oyten haben wir ganz andere Dinge in der Offensive und Defensive zu beachten“ weiß Hansel, die die Spielweise der Gastgeber bereits bei einem Vorbereitungsturnier unter die Lupe nehmen konnte.

Sicher ist sich die Trainerin aber, dass ihre Mannschaft eine schwere Aufgabe erwartet. Der Kontrahent aus der Gemeinde Verden habe sich punktuell verstärkt und den guten Kader aus der Vorsaison zusammengehalten, weiß Hansel: „Oyten ist sicherlich wieder eine Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel landen wird. Das wird für uns ein schweres Auftaktspiel.“

Auch wenn Hansel die Liga bisher nur schlecht einschätzen kann, rechnet die Ammerländer Trainerin aber wieder mit einer starken Oberliga. Werder Bremen II, der VfL Oldenburg III, Absteiger BV Garrel, der VfL Stade und den TV Dinklage sieht Hansel als potenzielle Teams, die sich um die Plätze im oberen Tabellendrittel streiten werden. „Wir wollen aber ebenfalls eine gute Rolle spielen. Sorgen, dass wir in dieser Liga nicht mithalten können, mache ich mir nicht“, gibt sich Hansel selbstbewusst.

Grund dazu gibt ihr die gute Vorbereitung, die die SG absolviert hat. „Wir haben einige Veränderungen in der Mannschaft gehabt, das dauert sicherlich noch Zeit, alle Spielerinnen in die Systeme einzubinden“, sagt Hansel. Generell wird es aber nur kleinere Neuerungen geben. Schließlich habe der Trainerin Vieles in der Vorsaison bereits gut gefallen.

Gut gefallen dürfte Hansel hingegen nicht die Erinnerung an die beiden Partien aus der Vorsaison gegen den TV Oyten II. In eigener Halle unterlag die SG mit 29:32, auswärts musste sich Friedrichsfehn/Petersfehn mit 19:33 geschlagen geben. Am Saisonende standen jedoch beide Mannschaften bei 32 Punkten auf Rang sieben und acht.