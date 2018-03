Friedrichsfehn /Petersfehn Beim Tabellenführer der Oberliga setzte es für Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn am Donnerstagabend die fünfte Saisonniederlage. Mit 17:22 (10:10) mussten sich die Ammerländerinnen beim BV Garrel geschlagen geben.

Keine Statistik Beim Oberliga-Spiel der SG in Garrel fiel die Technik Mitte der ersten Halbzeit aus. Daher ist für die Partie keine Statistik online verfügbar. Die nächste Partie bestreitet die SG am Samstag, 10. März, 17.30, Uhr in eigener Halle gegen ATSV Habenhausen.

Trotz der Niederlage zeigte sich Trainer Tobias Plagemann mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht unzufrieden: „Die Einstellung der Mannschaft war heute top. Die Partie haben wir im Angriff verloren. Garrel war über die gesamte Spielzeit gesehen der verdiente Sieger.“

Von Beginn an dominierten auf beiden Seiten die Abwehrreihen und die starken Torhüterinnen. In den ersten Minuten des Spiels konnte die SG den Gegner gut unter Kontrolle halten und ging bereits nach zehn Minuten mit 3:0 in Führung. Diese Führung konnte die SG allerdings nur kurz halten und so gelang es dem BV Garrel in Führung zu gehen. Als sich dann Lara Winkelmann in der 20. Minute am Knie verletzte und ausgewechselt werden musste, kippte die Partie ein wenig. Dennoch wurden mit 10:10 die Seiten gewechselt.

Generell stellte Plagemann seiner Defensivreihe ein gutes Zeugnis aus: „Wir haben in der ersten Halbzeit gegen einen starken Gegner kaum ein Tor aus dem Feld bekommen. Zu einfach waren aber die Gegentore, die wir durch Gegenstöße bekommen haben.“ Mehr als die Hälfte der Gegentore erzielte Garrel über die erste Welle.

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie lange Zeit weiter ausgeglichen, die Führungen wechselten bis zur 50. Minute hin und her. In der Schlussphase machte sich aber bemerkbar, dass die Gastgeberinnen über die besseren Einzelspieler verfügen. „Wir mussten für jedes Tor nach dem Ausfall von Lara viel Energie aufwenden. Besonders Wencke Martens und Miriam Thamm haben sich jedes Tor gegen die starke Defensive hart erarbeiten müssten“, berichtete Plagemann, der mit ansehen musste wie sich die Garreler die beiden Punkte am Ende sicherten.