Friedrichsfehn /Petersfehn Große Vorfreude herrscht bei den Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn: An diesem Samstag tritt der Ammerländer Oberligist in der ersten Runde des DHB-Pokals, dem höchsten deutschen Pokalwettbewerb, an und erwartet in Petersfehn den TSV Nord Harrislee, der in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, zum Duell. Die Partie in der Petersfehner Sporthalle im Schulplacken beginnt um 15.30 Uhr. Die Kasse öffnet am Samstag um 14.30 Uhr, Tickets sind für vier Euro zu erwerben.

Zwei Ligen trennen die beiden Teams. Daher weiß SG-Trainerin Alexandra Hansel, dass ihrer Mannschaft nur Außenseiterchancen zugestanden werden: „Wir sind der krasse Außenseiter. Das wird dennoch ein schönes Bonusspiel für uns und ein tolles Erlebnis. Zweitliga-Handball in Petersfehn hat es so sicher auch noch nicht gegeben.“

Handball-Statistik Frauen, Oberliga Frauen, Oberliga SFN Vechta - SG Friedrichsfehn/Petersfehn 21:16 (13:6) SG: Bröckerhoff, Luhr - Plagemann (1), Janca (2), Kuhlmann, Breipohl (3/1), Martens (1), Thamm (2/1), Wichmann (3), Lampe (1), Raffaela Rückert, von Aschwege (3/3) beste Werferinnen Vechta: Schwarz (7/6), Zimmermann (4), Meyer und Müller (jeweils 3) Zeitstrafen: SFN 5, SG 2 Siebenmeter: SFN 6/6, SG 5/6 nächste Ligapartie: Samstag, 8. September, 17.30 Uhr: SG Friedrichsfehn/Petersfehn - SV Werder Bremen II

Die Ammerländerinnen freuen sich auf das Spiel. „Wir hoffen, dass die Halle voll wird und wir Harrislee ein bisschen ärgern können. Der Pokal hat schließlich seine eigenen Gesetzte“, sagt Hansel mit einem Augenzwinkern.

Auch die 16:21 (6:13)-Niederlage unter der Woche beim Oberliga-Meisterschaftsfavoriten SFN Vechta hat die Vorfreude nicht gebremst. Nur 21 Gegentreffer pro Partie über die gesamte Saison würde Hansel sofort unterschreiben, mit der Offensivleistung ihrer Mannschaft zum Oberliga-Auftakt war die Trainerin aber nicht zufrieden: „Wir haben in 46 Angriffen nur 16 Tore erzielt, in der ersten Halbzeit sogar nur sechs. Mit der Abschlussquote können wir nicht zufrieden sein.“

Offen war die Partie nur knapp zehn Minuten. Nachdem Miriam Thamm per Siebenmeter das 3:3 erzielte, tat sich die SG immer schwerer, zu ihrem Spiel zu finden. Bis zur 25. Minute konnten sich die Gastgeberinnen somit auf 10:5 absetzen und diesen Vorsprung bis zum Seitenwechsel (13:6) noch weiter ausbauen.

Im zweiten Durchgang zeigten sich die Ammerländerinnen zwar insgesamt verbessert, fanden im Offensivspiel aber weiterhin nicht in ihren Rhythmus. Die SG konnte den Rückstand durch gutes Defensivverhalten verkürzen, wirklich spannend wurde die Partie aber nicht mehr.