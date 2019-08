Friedrichsfehn /Petersfehn Seit einem Monat schwitzen die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn in der finale Vorbereitungsphase auf die neue Saison. Jetzt wollen die Ammerländerinnen zeigen, dass sich der Fleiß gelohnt hat. Der Oberligist startet an diesem Sonntag um 15 Uhr beim TV Cloppenburg in der ersten Runde des Landespokals in die Saison.

„Wir freuen uns richtig auf den Start. Endlich geht es wieder um etwas. Ich gehe davon aus, dass wir ein Spiel erleben werden, dass beiden Teams etwas bringen wird“, freut sich SG-Trainerin Alexandra Hansel auf den Start im Pokalwettbewerb.

Weitere Duelle Die weiteren Ammerländer Männerteams starten erst in der nächsten Woche in die neue Saison. Bevor es in ihren Ligen losgeht, müssen die Mannschaften in der ersten Runde des Landespokals antreten. Mit einem Heimspiel startet der SV Eintracht Wiefelstede. Am Samstag, 31. August, hat der Landesklassist um 16.30 Uhr den Wilhelmshavener SSV (Landesliga) zu Gast. Um 18 Uhr muss der VfL Rastede bei der zweiten Mannschaft der HG Jever/Schortens reisen. Der Landesligist aus dem Ammerland trifft auf den Meister der Landesklasse. Nicht im Landespokal dabei ist die erste Männermannschaft der SG Friedrichsfehn/Petersfehn. In diesem Jahr ist die Teilnahme am Landespokal zum ersten Mal nicht verpflichtend, deshalb haben die Ammerländer auf eine freiwillige Teilnahme verzichtet. Bei den Frauen nimmt auch die zweite Mannschaft der SG Friedrichsfehn/Petersfehn am Landespokal teil. Die SG trifft am Sonntag, 1. September, um 13.30 Uhr in Friedrichsfehn auf den Landesklassen-Rivalen SC Ihrhove. Die erste Frauenmannschaft der SG Friedrichsfehn/Petersfehn hat sich zudem für die erste Runde des DHB-Pokals qualifiziert. Als drittplatziertes Team im Landespokal schafften die Ammerländerinnen den Sprung in den höchsten deutschen Pokalwettbewerb. In der der ersten Runde bekommt es die SG mit dem SV Werder Bremen aus der 2. Bundesliga zu tun. Gespielt wird in Friedrichsfehn am 1. September um 16.30 Uhr.

Zuletzt hatte Hansel ihre Spielerinnen drei- bis fünfmal die Woche zum Training gebeten. Dazu kamen noch einige Testspiele und ein Trainingslager mit Blitzturnier in Oyten. „Ich bin richtig zufrieden, wie die Mannschaft sich in dieser Vorbereitung präsentiert hat. In dem Monat, in dem wir jetzt wieder intensiver zusammen trainieren, haben wir uns Stück für Stück ein bisschen verbessert. Es wird jetzt aber Zeit, dass es wieder losgeht“, gibt sich Hansel optimistisch. Zudem haben die Zugänge sich schnell in der Mannschaft zurechtgefunden. Daher sei die Stimmung auch im Team sehr gut, lobte Hansel.

Auf die leichte Schulter nehmen will der Oberligist die Partie beim Zweiten der abgelaufenen Landesliga-Saison aber nicht. „Wir haben in der Vorbereitung bereits gegen Cloppenburg gespielt und gesehen, was der Gegner kann. Zwischen den beiden Mannschaften herrscht eine tolle Verbindung“, freut sich Hansel auf das Pokalduell. Die Ablehnung gegen den bei vielen Mannschaften unbeliebten Landespokal hegt Hansel nicht: „Für uns ist dieses Pokalspiel eine tolle Sache. Wir haben somit vor dem Liga-Auftakt noch ein Spiel unter Wettkampfbedingungen mehr. Das ist eine tolle Abwechslung.“

An den Pokal haben die Ammerländerinnen gute Erinnerungen. Nach dem Titelgewinn beim Final-Four-Turnier in Petersfehn im März 2018 belegte die SG Friedrichsfehn/Petersfehn in der vergangenen Saison im Final-Four den dritten Platz. Als Lohn für die gute Platzierung haben sich die Ammerländerinnen einen Startplatz im DHB-Pokal verdient. In der ersten Runde des höchsten deutschen Pokalwettbewerbs trifft die SG am 1. September auf den Zweitligisten SV Werder Bremen.

An den ersten Saisonhöhepunkt will das Team aber noch nicht denken. „Für uns zählt erstmal nur das Spiel in Cloppenburg, wir schauen von Woche zu Woche. Das Spiel gegen Werder ist bei uns noch kein Thema“, betont Hansel. Vor dem Höhepunkt gegen den Zweitligisten will die SG Friedrichsfehn/Petersfehn aber mit einem Sieg in Cloppenburg Selbstvertrauen sammeln.