Friedrichsfehn /Petersfehn Die beiden Handball-Frauenteams der SG Friedrichsfehn/Petersfehn sind die letzten verbliebenen Mannschaften aus dem Ammerland, die noch im Landespokal aktiv sind.

Die zweite Mannschaft der SG, die in der Landesklasse antritt, ist am Sonntag ab 11 Uhr in Friedrichsfehn der Gastgeber für eines von vier Viererturniers in der zweiten Pokalrunde. „Die Organisation ist natürlich ein großer Aufwand, wir haben aber richtig Lust auf die Partien“, sagt SG-Mannschaftsführerin Beatrix Merk.

Die Gastgeberinnen gehen als Team aus der niedrigsten Spielklasse als Außenseiter in das Turnier. Beste Chancen dürften sich wohl die Oberligisten aus Garrel und die zweite Mannschaft von Werder Bremen ausrechnen. Die SG Neuenhaus/Uelsen aus der Landesliga dürfte von der Papierform her der am ehesten schlagbare Kontrahent für die Ammerländerinnen sein.

Nur das beste Team kommt weiter In der zweiten Runde des Landespokals treten die beiden Frauen-Mannschaften der SG in Vierergruppen an. Nur die jeweils beste Mannschaft zieht in die nächste Runde ein. Im Modus jeder gegen jeden tragen die Teams ihre Duelle aus. Jede der Partien dauert 2x15 Minuten.

„Wir wollen die Duelle nutzen, um uns einzuspielen. Das ist eine tolle Chance“, erklärt Merk. Auch Sünje Ufken, die das Team ab sofort trainiert, will die Spiele gegen die hochklassige Gegner nutzen, um einen ersten Eindruck des Teams zu bekommen.

Nach zuletzt zwei Teilnahmen am Final-Four-Turnier peilt die erste Mannschaft der SG Friedrichsfehn/Petersfehn auch in dieser Saison an, im Pokal weit zu kommen. In der zweiten Runde müssen die Ammerländerinnen in Damme-Osterfeine antreten. Die ersten Partien beginnen am Sonntag um 11 Uhr.

„Grundsätzlich haben wir Lust auf den Pokal. Dieser Wettbewerb ist etwas komplett anderes als der Liga-Alltag“, freut sich SG-Trainerin Alexandra Hansel auf die Duelle gegen den SV SW Osterfeine (Landesklasse), die HSG Osnabrück (Oberliga Niedersachsen) und den Liga-Kontrahenten Wilhelmshavener SSV.

Das Duell gegen die Wilhelmshavener in der Liga ging vor einem Monat beim 31:23 klar an die Ammerländerinnen. Auf das Duell mit den Osnabrückerinnen freut sich Hansel besonders: „Ich finde Spiele gegen Teams aus der anderen Oberliga-Staffel immer besonders spannend“, sagt Hansel. Gegen den Landesklassisten hingegen sei ein Sieg Pflicht, wenn man weiterkommen will, gibt die SG-Trainerin vor.