Friedrichsfehn /Petersfehn Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn in der Oberliga wieder um wichtige Punkte. Besonders, da die Ammerländerinnen nach vier Niederlagen in Folge bis auf den zehnten Tabellenplatz durchgereicht wurden, wäre ein Sieg an diesem Samstag um 17.30 Uhr gegen den MTV Tostedt in der Petersfehner Sporthalle extrem wichtig.

Die spielfreie Woche nutzte die SG, um den Kopf freizubekommen und Kraft und Motivation zu sammeln. „Wir waren nicht in der Halle, haben aber ab dieser Woche wieder im normalen Umfang trainiert. Jetzt wird es Zeit, dass wir die zwei Punkte bei uns behalten, auch wenn auf uns mit Tostedt eine schwierige Aufgabe wartet“, weiß Trainerin Alexandra Hansel.

Auch wenn die Gäste mit sechs Siegen aus neun Spielen derzeit den vierten Tabellenplatz belegen und eine starke Saison spielen, will Hansel eher auf ihr eigenes Team schauen. „Wir waren nicht bei allen Niederlagen unbedingt die schlechtere Mannschaft. Um wieder zu punkten, müssen wir aber die einfachen Fehler abstellen, zusehen, dass wir wieder häufiger das Tor treffen und uns auf uns selbst konzentrieren“, gibt Hansel vor. Denn zuletzt hatten es sich die Ammerländerinnen in ihren Partien selbst schwer gemacht, mitzuhalten.

An diesem Samstag wird die Aufgabe aber noch einmal durch die Personallage der SG erschwert. „Wir können leider nur einen kleinen Kader aufbieten. Daher heißt es jetzt, die Kräfte zu bündeln, noch enger zusammenzustehen und die beiden Punkte in Petersfehn behalten“, gibt sich Hansel kämpferisch.