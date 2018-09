Friedrichsfehn /Petersfehn Genauso hatten sich die Jugend-Handballteams der SG Friedrichsfehn/Petersfehn ihren Saisonstart vorgestellt. Mit Siegen läuteten die C-Junioren und die A-Juniorinnen die Landesliga-Saison ein.

• C-Junioren

Dank einer Leistungssteigerung in der Schlussphase behielt die SG gegen den OHV Aurich II beim 33:29 (15:15)-Sieg die beiden Punkte im Ammerland. Nach einem verhaltenen Start mit einem 3:5-Rückstand gelang in der 11. Spielminute der Ausgleich zum 7:7. Spätestens zu diesem Zeitpunkt begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Bis zur 43. Minuten konnte sich aber keine Mannschaft absetzen.

Entscheidend war, dass die SG ihre Führung von 28:27 auf 30:27 (45.) ausbauen konnte. Die Spieler aus Aurich konnten nicht mehr entscheidend verkürzen, so dass am Ende ein hart umkämpfter, aber verdienter, 33:29-Sieg für die SG feststand.

Handball-Statistik C-Junioren, Landesliga C-Junioren, Landesliga SG Friedrichsfehn/Petersfehn - OHV Aurich II 33:29 (15:15) SG: Brandes, Kreike, Lampe (12), Kramer (1), Borgmann (6), Grasse (2), Helm (9), Speckmann (2), Wilken, Christalle, Bastillo beste Werfer OHV: Eggers (9), Bohlen (6), Reck (4) Zeitstrafen: SG 1, OHV 1 Siebenmeter: SG 0/1, OHV 2/4 A-Juniorinnen, Landesliga A-Juniorinnen, Landesliga HG Bremerhaven - SG Friedrichsfehn/Petersfehn 21:22 (11:12) SG: Tempelmann, Wefer, Gerdes (2), Kraushaar (6/1), Genz (1), Koch (1), Oetken (2), Rebnau (1), Müller-Heitrich (2), Baak (1), Bruhn (1), Giesche (5) Zeitstrafen: HG keine, SG 2 Siebenmeter: HG 3/3, SG 1/1

„Es war ein unglaublich spannendes Spiel, da bis zum Ende für beide Mannschaften alles möglich war“, berichtete SG-Trainer Frank Christalle. Seine Spieler mussten zunächst die Nervosität ablegen, kämpften aber 50 Minuten lang und gaben keinen Ball verloren. „Gerade zum Schluss gewannen wir in der Abwehr vermehrt Bälle und glaubten das ganze Spiel über an den eigenen Erfolg“, lobte der Coach.

Weiter geht es für die C-Junioren an diesem Sonntag mit einem Heimspiel in Friedrichsfehn. Um 14.15 Uhr erwartet die SG die HSG Grönegau-Melle zum Duell.

• A-Juniorinnen

Eine gute Defensivleistung hat der SG Friedrichsfehn/Petersfehn bei der HG Bremerhaven zu einem Auftakt nach Maß verholfen. Das Team um Trainer Andreas Müller-Heitrich setzte sich in seiner ersten Auswärtsbegegnung mit 22:21 (12:11) durch.

„Über den Sieg sind wir natürlich froh. Ich fand es aber schade, dass uns in vielen Situationen das nötige Selbstvertrauen in unsere Fähigkeiten, vor allem im Offensivspiel, gefehlt hat“, bilanzierte Müller-Heitrich. Damit sprach er vor allem auf die zahlreichen technischen Fehler an, die sich sein Team leistete.

Ansonsten konnte sich der Trainer sehr zufrieden zeigen. Einen 0:3-Rückstand nach nicht einmal drei Minuten hatte sein Team in der 17. Minute durch einen Treffer von Jehanna Kraushaar (6:5) erstmals gedreht. Diese Führung hatte bis zur Halbzeit beim 12:11 Bestand.

Nach dem Seitenwechsel führte die SG bis zur 46. Minute mit 22:18. Danach sollte aber nicht mehr viel gelingen. Knapp 14 Minuten blieb das Team ohne eigenen Treffer und durfte sich am Ende bei der sicheren Defensive bedanken, die den 22:21-Erfolg über die Zeit brachte.

An diesem Sonntag geht es für die SG mit dem ersten Heimspiel weiter. Um 16 Uhr empfangen die Ammerländerinnen in Friedrichsfehn den TuRa Marienhafe.