Friedrichsfehn /Petersfehn Der erste Schritt ist gemacht, jetzt soll den Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn an diesem Samstag der Befreiungsschlag gelingen. Mit einem Sieg bei Aufsteiger VfL Horneburg (Anpfiff: 17.30 Uhr) wollen die Ammerländerinnen sich wieder im Tabellenmittelfeld der Oberliga festsetzen.

Mit dem 22:16-Sieg gegen den MTV Tostedt am vergangenen Wochenende konnte die SG ihre Niederlagen-Serie von vier Partien in Folge durchbrechen. „Wir konnten diese Woche schon ein wenig besser durchatmen, als in den Wochen zuvor. Aber wir haben jetzt aber nur ein Spiel und keine Meisterschaft gewonnen. Jetzt müssen wir nachlegen, damit wir tiefer und länger durchatmen können“, sagt SG-Trainerin Alexandra vor der Partie beim Tabellenvorletzten, der aber auch nur vier Punkte hinter der SG steht.

Der Aufsteiger aus der Nähe von Stade hat bisher noch Schwierigkeiten, sich in der Oberliga zurechtzufinden. Der Meister der Bremer Landesliga-Staffel kassierte in den vergangenen fünf Partien immer mindestens 30 Gegentore, der letzte Sieg, ein 33:20 gegen den TV Neerstedt, liegt bereits mehr als zwei Monate zurück. Dennoch wollen Hansel und Co. den Gegner nicht unterschätzen. „Horneburg wird bis zum letzten Spieltag um jeden Punkt für den Klassenerhalt kämpfen müssen. Das wird für uns also kein Selbstläufer, sondern ein Spiel, in dem wir alles geben müssen“, prophezeit Hansel.

Gegen einen kampfstarken Kontrahenten wird es für die SG darauf ankommen, in der Abwehr erneut so gut zuzupacken, wie beim Sieg gegen Tostedt. „Wir müssen jedoch unser gesamtes Leistungsniveau abrufen, dann sollten wir auch in Horneburg gewinnen können. Dazu müssen wir aber über die gesamte Spielzeit hochkonzentriert sein“, sagt Hansel, die am Samstagabend wieder auf einen breiteren Kader zurückgreifen kann. 13 Spielerinnen – immerhin zwei mehr als in Tostedt – sollten der SG im Auswärtsspiel zur Verfügung stehen.