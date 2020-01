Friedrichsfehn /Petersfehn Bereits mehr als einen Monat ist der letzte Auftritt der Handballerinnen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn in der Oberliga her. Nach der langen Winterpause starten die Ammerländerinnen nun an diesem Samstag um 17.30 Uhr in Petersfehn mit einem Heimspiel gegen den TV Oyten II in das Jahr 2020.

In der vergangenen Woche bat Trainerin Alexandra Hansel ihr Team wieder zum Training in der Halle, nun wollen die Ammerländerinnen mit neuer Energie in die Rückrunde starten. „Natürlich waren wir froh über ein paar freie Tage. Mit den guten Leistungen vor Weihnachten hatte sich das Team die aber auch verdient. Wir haben jetzt wieder gut trainiert und daher bin ich positiv gestimmt, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden“, sagt Hansel.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge ist bei der SG wieder ein besseres Gefühl eingekehrt, betont Hansel, die sich gegen die Drittliga-Reserve aus Oyten einen Sieg wünscht. „Seit ich hier in Friedrichsfehn/Petersfehn aktiv bin, haben wir gegen Oyten II immer verloren. Es wird Zeit, endlich mal zu gewinnen – und das weiß das Team auch“, sagt Hansel mit einem Lachen. In der Vorsaison verlor die SG mit 29:33 und 19:33, das Spiel in der Hinrunde der aktuellen Saison ging mit 32:28 an den Kontrahenten aus dem Landkreis Verden.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften derzeit nur zwei Punkte. Oyten II kommt auf eine 14:12-Bilanz, die SG steht mit 12:12 – aber einer weniger ausgetragenen Partie – auf Platz neun, zwei Ränge hinter der Drittliga-Reserve. Mit einer einfachen Aufgabe rechnet Hansel, die auf einen vollen Kader setzen kann, aber nicht. „Spiele gegen Oyten II sind schwierig, weil sie immer unfassbar viele Tore werfen“, sagt Hansel und deutet damit unter anderem auf den 38:32-Sieg des Kontrahenten gegen die HSG Hude/Falkenburg am vergangenen Wochenenden hin.

Gleichzeitig fange sich Oyten aber auch immer viele Gegentore, weiß Hansel: „So kommen in Spielen mit Oytener-Beteiligung immer hohe Ergebnisse zustanden. Daher muss unsere Abwehr gut stehen. Dass wir selbst viele Tore werfen können, haben wir zum Ende der Hinrunde gezeigt.“ Lässt ihr Team aber wieder viele Chancen aus, dürfte die Aufgabe gegen Oyten II ungleich schwieriger werden. „Gerade in diesem Aspekt haben wir uns zuletzt aber wieder deutlich steigern können“, sagt Hansel.