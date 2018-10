Andrea Kutsch

Geboren wurde Andrea Kutsch in Frankfurt am Main, aufgewachsen ist sie in Bad Homburg. Mit 19 Jahren zog sie nach Hamburg. Heute lebt sie dort und in Kalifornien.

Schon früh hatte sie Kontakt zu Pferden. Mit sechs Jahren bekam sie ihr erstes Pony. Später folgte eine klassische Ausbildung in Dressur und Springen. In den Jahren 1999 bis 2006 arbeitete sie eng mit dem amerikanischen Pferdeflüsterer Monty Roberts zusammen, was zu ihrer Bekanntheit beitrug.

Fortan entwickelte sie die Methode eines artgerechten und gewaltfreien Umgangs mit Pferden weiter. Ihr Ziel ist es, Pferde aus deren Perspektive zu verstehen, um in Harmonie, Ruhe und Gelassenheit die Tiere auf alle Nutzungsformen vorzubereiten. Ihre Erkenntnisse und ihr Wissen gibt sie in Kursen und Büchern weiter.

Das neue Buch „Aus vollem Herzen“ ist im Lübbe-Verlag erschienen und kostet 20 Euro.