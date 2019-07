Gristede An drei Tagen nutzen die Fußballteams den Sportplatz in Gristede, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Die gastgebende SG Elmendorf/Gristede richtete dazu drei Turniere aus.

Den Anfang machten am Freitagabend die zweiten Mannschaften, die um den Hobbensiefken-Cup spielten. Als Rekordsieger darf sich mittlerweile das Team von SW Oldenburg II feiern lassen. Die Oldenburger überstanden die Gruppenphase schadlos und setzten sich auch im Finale gegen den TuS Ekern durch. Damit sicherten sich die Schwarz-Weißen den begehrten Pokal bereits zum dritten Mal in Folge. Dritter wurde der SVE Wiefelstede II, der sich gegen die SG Friedrichsfehn/Petersfehn II durchsetzte. Auf den weiteren Plätzen folgten der VfL Bad Zwischenahn II und die SG Elmendorf/Gristede II.

Den Siegerpokal beim Kuck-sin-Died-Cup am Samstag sicherte sich der Bezirksliga-Absteiger SVE Wiefelstede. Im Modus jeder gegen jeden blieb das Team um Trainer Mario Anderer ungeschlagen und sammelte sieben Punkte. Nur gegen Titelverteidiger TuS Lehmden ließen die Wiefelsteder beim 1:1 Punkte liegen. Dahinter lag das Feld dicht beisammen. Lehmden wurde mit vier Punkten Zweiter, dahinter reihten sich der TV Metjendorf (drei Punkte) und die SG Elmendorf/Gristede (ebenfalls drei Punkte) ein.

Abgeschlossen wurde das Turnierwochenende durch den Reisebüro-Hage-Cup für die Frauenteams. Gespielt wurde im Modus jeder gegen auf Kleinfeld. Im sieben Teilnehmer starken Starterfeld setzte sich der TuS Eversten mit 13 Punkten durch und konnte sich in seiner letzten Partie sogar eine 1:2-Pleite gegen den SVE Oldenburg leisten. Dahinter lag das Feld knapp zusammen. Platz zwei ging an den TuS Westerloy mit zwölf Punkten. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses musste sich der SVE Oldenburg, ebenfalls zwölf Punkte, mit Rang drei begnügen. Knapp dahinter reihte sich mit elf Punkten die SG am Meer mit ihrer ersten Mannschaft ein. Platz fünf ging an den SV Wilhelmshaven (vier Punkte), Rang sechs an die SG am Meer II (drei Punkte). Schlusslicht mit zwei Punkten war der SV Phiesewarden.

Auch wenn alle Turniere ohne größere Zwischenfälle abliefen, hätten sich die Organisatoren mehr Zuschauer gewünscht. „Nach einem guten Auftakt mit vielen Zuschauern am Freitagabend waren die beiden Turniere am Samstag und Sonntag leider nur spärlich besucht“, sagte Enno Gerken aus dem Organisationsteam der SG Elmendorf/Gristede.