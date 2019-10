Gristede Um aus dem alten Feuerwehrhaus neben dem Kindergarten eine Sportstätte mit neuen Duschen und Umkleiden machen zu können, braucht es Geld. Und zwar 555 000 Euro. So sehen es die Pläne des Vereins vor. Vorgestellt wurden die bereits Mitte des Jahres im Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde. „Förderanträge für das geplante Projekt des Vereins sind gestellt“, sagt Wiefelstedes Kämmerer Uwe Siemen. Möglicherweise könnten über die Europäische Union Gelder akquiriert werden, so Siemen. Man müsse abwarten.

Birte Nikoleizig-Eden, erste Vorsitzende des Vereins, ist optimistisch: „Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen.“ Schließlich würde nicht nur der Sportverein von einer Erweiterung der überdachten Sportanlagen profitieren, sondern eben auch der Kindergarten und eigentlich die ganze Dorfgemeinschaft, so die Vorsitzende.

Geplant ist, dass aus dem vorderen Teil der Fahrzeughalle ein Gymnastik- und Bewegungsraum werden soll. Der Kindergarten könnte einen direkten Zugang bekommen. Diese Planung biete dem Verein dann jeweils zwei Umkleiden inklusive Duschen für den Fußballsport und zwei Umkleiden plus Duschen für den Hallensport. Der viel zu enge Umkleidebereich im Dachgeschoss wird schon jetzt auch von den Schiedsrichtern genutzt und ist auch ist er für die Damen vorhanden. Eine neue separate Umkleide für Damen und Herren ist durch den Aufstieg der Fußball-Herrenmannschaft für die mittlerweile drei Schiedsrichter erforderlich. „Falls es mit der Förderung durch die EU nicht klappt und wir eventuell Sportfördermittel in Anspruch nehmen, müssten wir als Verein 20 Prozent der Kosten aufbringen“, sagt Birte Nikoleizig-Eden. Das wären nach aktuellem Stand etwas mehr als 100 000 Euro. Wenn der Trakt kernsaniert wird, soll nach Vorstellung des SSV auch der alte Bereich fertig gemacht werden. „Der ist in die Jahre gekommen.“ Eine Dachisolierung sieht der Plan der Architektin ebenfalls vor.

Birte Nikoleizig-Eden hofft, dass das Projekt in spätestens fünf Jahren erledigt ist. Aber eigentlich ist im Belegungsplan der Sporthalle des Ortes schon jetzt keine Luft mehr, so die Vorsitzende.