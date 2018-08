Halsbek Der Blick auf die Uhr bestimmte am Donnerstag den Besuch der Bewertungskommission „Unser Dorf hat Zukunft“ in Halsbek. Denn nur ganze 90 Minuten blieb der Dorfgemeinschaft, die vielen Aktivitäten und Angebote ins rechte Licht zu rücken. Das große Ziel der Halsbeker: Nachdem sie es bis zur Landesebene geschafft hatten, jetzt mit einem erneuten Sieg auch noch auf Bundesebene gegen die Konkurrenz antreten zu können.

So also war alles bestens vorbereitet, als die Jury mit leichter Verspätung aus dem Bus stieg. Begrüßt wurden die Gäste erst drinnen im Schützenhaus. „Das spart Zeit“, hieß es. Hier hatte Dieter Rüdebusch wenige Minuten, um den Verein und seine Abteilungen vorzustellen. Stolz sei man beispielsweise auf den Großkaliberstand, den sogar auswärtige Gruppen wie Objektschützer und Geldtransport-Begleiter nutzen.

Und schon ging es weiter am Dorfteich vorbei, den die Landjugend in einer 72-Stunden-Aktion geschaffen hatte, zu Uschi, dem selbst verwalteten offenen Jugendtreff mit den vielen Angeboten. Kurzer Stopp am Sportplatz, wo auch auf die Kooperation mit der Grundschule eingegangen wurde, und dann weiter zum Bus. Auf dem Weg prasselten weitere Informationen auf die Jury ein und die stellte ihrerseits Fragen über Fragen.

Der Friedhof, die Kindertagesstätte, die Schutzhütte, die Schule, die Feuerwehr, die Kirche, überall wurde kurz gehalten. Die Kommissionsmitglieder zückten Fotoapparate, machten Notizen. Beachtung fand unter anderem der Verein AiA, der Langzeitarbeitslosen und Flüchtlingen den Weg ins Arbeitsleben ebnet.

Auch auf die Themen Baugebiete, Firmen, Landwirtschaft, Gaststätten und Einkaufsservice für Senioren hatten sich die Halsbeker vorbereitet. Hier schnell noch ein Hinweis auf die schönen Hainbuchenhecken, dort ein Blick auf die Alleen, dann ging es in Richtung Heimathaus.

Das reetgedeckte Haus hatte der Heimatverein zum kulturellen Zentrum für Brauchtumspflege und Veranstaltungen entwickelt. Der Weg führte die Jury am Backhaus vorbei hinein ins historische Gebäude, wo bereits eine gedeckte Kaffeetafel mir selbst gebackenem Stuten auf die Gäste wartete. Zeit für eine schnelle Tasse Tee blieb dann doch noch und auch für ein paar lobende Worte von Kommissionsleiter Ralf Gebken, der Halsbek von früheren Bereisungen her kannte. „Das waren beeindruckende 90 Minuten. Was begonnen wurde, das wurde weiterentwickelt.“

Ob das aber für einen Sieg reicht, werden die Halsbeker erst an diesem Freitag erfahren. Gebken machte der Dorfgemeinschaft aber Mut: „Wie auch immer der Wettbewerb ausgeht, fühlen Sie sich als Gewinner. Denn sie haben vieles gut und richtig gemacht.“