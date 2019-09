Hengstforde Die Eingangstüren sind verschlossen, die Lichter sind aus und ein kleiner Notizzettel mit der Aufschrift „Leider zu spät. Wir haben geschlossen“ klebt an der Glasscheibe des Eingangs. Füße still halten und auf den nächsten Sommer warten, das gilt jedoch nicht für die Mitarbeiter des Freibads Hengstforde.

„Wir können jetzt endlich unsere ganzen Überstunden abbauen“, sagt Schwimmmeister Gerwin Brinkmann. „Bei sieben Arbeitstagen pro Woche im Sommer sammelt sich da einiges an“, berichtet er.

Wasser bleibt im Becken

Er und seine Mitarbeiter warten die Filteranlagen, Pumpen, Heizungsanlagen und überprüfen den allgemeinen Zustand des Freibades. Das Sportbecken, das Kinderbecken und die Wasserrutsche müssen sorgfältig auf eventuelle Schwachstellen geprüft werden. Das Wasser bleibt den Winter über im Becken. Am Rand des Sportbeckens verhindern Eisdruckpolster erhebliche Schäden. „Eine Eisschicht kann ab einer gewissen Dicke gefährlich werden für den sehr schmalen Beckenrand“, erzählt der Schwimmmeister. Mit dem Hochdruckreiniger poliert Gesa Stelter die Fliesen des Kinderbeckens. In neuem Glanz sollen sie erstrahlen, denn im nächsten Jahr steht das 50-jährige Bestehen an. Damit dann auch alles in Schuss ist, berät sich der Schwimmmeister mit seinem Team, um mögliche Sanierungen in Angriff zu nehmen. „Wir sprechen gerade über einen neuen Spielplatz“, erzählt Doris Meiners, die in der Gemeinde Apen für den Bereich Wohnbaugrundstücke, Sport, Kultur, Freibad und Sport zuständig ist. Der Spielplatz ist schon etwas in die Jahre gekommen und stellenweise marode.

Seit 27 Jahren existiert der bereits“, sagt Gerwin Brinkmann. Neben diesen Überlegungen steht demnächst auch das Saison-Fazit an. Ob Risse oder weitere Schäden am Becken sind, kann erst im nächsten Jahr festgestellt werden. Erst im kommenden Frühjahr wird das Wasser abgelassen.

49 000 Besucher

„Mit 49 000 Besuchern hatten wir 21 000 weniger als noch im Vorjahr“, berichtet er. „Wir hatten in dieser Saison zwar heiße Tage, aber weniger heiße Wochen“, erläutert Gerwin Brinkmann. Die Besucherzahlen sind jedoch nur im Vergleich zum Rekordsommer 2018 erheblich gesunken. 2017 waren es 42 000 Besucher. „Wir müssen die genauen Ursachen noch klären“, sagt der Schwimmmeister. Das Freibad wird voraussichtlich im Mai 2020 in die Jubiläumssaison gehen.