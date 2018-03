Hollriede „Frauen gehören an den Kochtopf, nicht in die Gymnastikhalle“, solche Sprüche mussten sich die Frauen der Gymnastikgruppe von ihren Männern anhören, als vor 20 Jahren die Senioren-Gymnastikgruppe entstehen sollte. Trainerin Helga Harazim hatte die Idee und Energie: „Hier gab es noch keine Gymnastikgruppe und da habe ich mir gedacht, das muss ich ändern!“

Sie suchte kurzerhand Gleichgesinnte. „Wir ließen uns doch nicht von dem Geschwätz der Männer einschüchtern“, sagte eine Teilnehmerin und lacht laut. Die Gruppe „Senioren bleiben fit“ war geboren.

Jetzt, 20 Jahre später, sitzen neun Frauen an einem Donnerstag im Dörpshus Hollriede in einem Kreis und kreisen kleine Gymnastikbälle auf den Oberschenkeln. Ins Schwitzen kommen sie auch noch, „aber alles geht auch nicht mehr“, weiß Ilse Sommer. Sie ist 89 Jahre alt und zusammen mit ihrer Zwillingsschwester die Älteste der Truppe.

Beim Training wird nicht geredet

Einmal im Monat ist Spieleabend. Da wird dann auch deutlich, warum die Gruppe schon so lange existiert: Gelacht, gewitzelt und geklönt wird da. Die Frauen haben sich immer viel zu erzählen. „Bei den Übungen selbst dürfen wir nicht reden, das verbietet Helga“, sagt eine Teilnehmerin lachend. Die Lieblingsübung von allen ist somit immer das Warmlaufen am Anfang, weil sie sich dabei unterhalten können.

Auch wenn immer noch Übungen gemacht werden, längst treffen sich die Frauen nicht mehr nur für den Sport. Mit der Zeit ist etwas anderes in den Mittelpunkt gerückt, und zwar die Gemeinschaft. Aus Teilnehmerinnen sind Freundinnen geworden. Das merkte man auch an Helga Köpkens Goldener Hochzeit. Die Frauen standen mit geschmückten Hula Hoop-Reifen vor der Kirche in Halsbek Spalier. „Die Feier lag nun mal auf einem Donnerstag“, sagte Brigitte Bröcker, die seit 10 Jahren dabei ist.

Neuzugänge willkommen

Das ganze Jahr über treffen sich die Damen jeden Donnerstag. Früher waren sie in der „Bude Moorburg“ zum trainieren, seit zwölf Jahren sind sie im Dörpshus Hollriede und fühlen sich hier wohl. „Neuzugänge sind jederzeit willkommen“, möchte Trainerin Helga Harazim auch betonen.

„Wir trainieren mit Bällen, Stäben und Reifen“ sagt Helga Harazim. Genau wie Harazim ist auch Helga Köpken seit dem Anfang dabei: „“Wir machen eben unserem Alter entsprechend Sport“, sagt die 85-Jährige.

Vor zehn Jahren gab es Gruppen-T-Shirts für alle. Gemeinsame Ausflüge stehen auch regelmäßig an, zum Beispiel eine Schifffahrt auf dem Zwischenahner Meer. Auch Fahrrad- und Wanderrouten standen auf dem sportlichen Programm. Im Sommer geht es zum Training oft nach Draußen. Zum 20 jährigen Bestehen ist ein gemeinsames Frühstück in Augustfehn geplant.

Seit sieben Jahren dabei ist auch Gerda Klinkebiel. Sie hat eine ganz besondere Tradition mit in die Gruppe gebracht: „Zu einer Weihnachtsausstellung in meinem Wintergarten lade ich dann ein. Alles ist weihnachtlich geschmückt und wir trinken Tee“, sagt sie.

Auch wenn die sportlichen Leistungen mit den Jahren etwas in den Hintergrund geraten: Sich gegenseitig immer wieder zum Lachen zu bringen, ist mindestens genauso gesund.