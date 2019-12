Autoneuheiten können in Westerstede schon traditionell zum Frühlingsbeginn bestaunt werden. Das Wirtschaftsforum hat den Termin für den Autofrühling 2020 bereits bekanntgegeben. Er findet am 22. März statt – begleitet vom ersten verkaufsoffenen Sonntag in Westerstede.

• Marktpartie – 15. bis 17. Mai

Der Edewechter Marktplatz und die anliegenden Straßen verwandeln sich wieder in eine große Festmeile. Bei der Marktpartie kann gefeiert und gestöbert werden.

• Frühtanz Tange – 31. Mai

Am Pfingstsonntag feiern traditionell Zehntausende junge Menschen beim Frühtanz in Tange. Los geht es bereits morgens um 8 Uhr.

Gefeiert wird am Pfingstsonntag auch im Beachclub Nethen. Dort steigt zwischen 10 und 22 Uhr die Oldenbora. Das Electro Open Air Festival steht unter dem Motto „Life’s a beach“.

• – 3. bis 5. Juli Musiktage – 3. bis 5. Juli

Ein ganzes Wochenende lang dreht sich in Rastede einmal im Jahr alles um Musik. Dann sind rund 3000 Musiker aus sechs bis zehn Nationen zu Gast im Residenzort und stellen sich dem Wettstreit nach Noten. 2020 finden die Rasteder Musiktage bereits zum 65. Mal statt. Austragungsort ist vom 3. bis 5. Juli wie immer der Turnierplatz im Rasteder Schlosspark.

• – 21. bis 26. Juli Landesturnier – 21. bis 26. Juli

Einmal im Jahr zieht es Tausende Liebhaber des Pferdesports in die Gemeinde Rastede. Im herrlichen Ambiente des Schlossparks findet dann auf dem Turnierplatz das Oldenburger Landesturnier statt. Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Fahren werden vom 21. bis 26. Juli an sechs Veranstaltungstagen geboten.

Bereits zum 70. Mal findet des Fest für die ganze Familie in Augustfehn statt. Die Besucher erwartet jede Menge Live-Musik, die beliebte Talent-Show, Festumzug und Feuerwerk.

• Wiefelsteder Wiefelsteder Schützenfest – 7. bis 11. August

Das Schützenfest hat nicht nur eine lange Tradition (2020 wird die 127. Auflage gefeiert), es ist auch eines der größten in der gesamten Region. Gefeiert wird wie immer auf dem vereinseigenen Festplatz an der Gristeder Straße.

Immer im August zieht es alle früheren Bad Zwischenahner aus aller Welt nach Hause zum Treffen mit Freunden und Familien. Aber auch tausende andere Gäste lassen sich diese fünf Tage mit Musik, Unterhaltung und kulinarischem Genuss nicht entgehen.

Rund geht es in Westerstede wieder am 18. September. Für diesen Termin ist im kommenden Jahr das Stadtfest geplant.