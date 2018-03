Jeddeloh Als Trainer Key Riebau seine Spieler am Freitagabend zur letzten Einheit auf die Trainingsfläche der 53acht-Arena schickte, nahm er auch den Rasen des Platzes noch einmal genau in Augenschein. „Bespielbar“, lautete das Urteil der Jeddeloher am Freitag zwar. Der Trainer weiß aber auch, dass sein Team beim Regionalliga-Heimspiel an diesem Samstag um 16 Uhr gegen den Lüneburger Sport-Klub Hansa kein „Sahneplatz“ erwarten wird.

„Es wird einfach Zeit, dass wir rausgehen und spielen. Wir müssen spielen. Eigentlich sollten wir laut Plan jetzt bei 26 absolvierten Partien stehen“, rechnet Riebau vor. Tatsächlich absolviert haben die Ammerländer aber erst 16 davon. „Da kommt noch ein richtiges Mammutprogramm auf uns zu“, sagt Riebau. Gleichzeitig sieht er aber auch das Positive an der Situation: „Das ist eine besondere Zeit, die wir so noch nicht erlebt haben. Das schaffen wir nur als Mannschaft, als Verein, zusammen.“

Eine besondere Situation wird es auch sein, wenn die Ammerländer Fußballer in die 53acht-Arena einlaufen werden. Das Duell mit den Lüneburgern ist das erste Pflichtspiel für die Jeddeloher in diesem Jahr. Mehr als drei Monate sind vergangen, seit der SSV zum letzten Mal in der Regionalliga auf dem Platz stand. Nach der 1:2-Niederlage im Nachholspiel gegen den VfL Wolfsburg II gab es für den Aufsteiger zuletzt eine Absage nach der anderen.

Immerhin einmal schon im neuen Jahr spielen konnten die Gäste aus Lüneburg. Auch wenn der 1:0-Sieg beim VfB Oldenburg Ende Januar spielerisch keine Glanzleistung war, die Punkte nahm der Tabellenzwölfte gerne mit.

Damit die Punkte am Samstag am Kanal bleiben, hat Riebau seine Mannschaft auf ein Geduldsspiel eingestellt. „Wir werden nicht viele Räume bekomme, weil Lüneburg zwischen den verschiedenen Ketten die Abstände gut hält. Es wird darauf ankommen, dass wir konzentriert, klar im Kopf in die Partie gehen und die Geduld bewahren“, gibt der SSV-Trainer vor. Um den physischen Vorteil der Gäste auszugleichen, werden die Gastgeber versuchen wollen, die gesamte Breite des Spielfelds mit ihren schnellen Außenspielern zu nutzen.

Personalsorgen müssen sich die Jeddeloher nach der langen Winterpause nicht machen. Bis auf Shaun Minns (gebrochener Zeh) und Anton Stach (Knieprobleme) steht der Großteil des Kaders zur Verfügung.

->