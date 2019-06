Jeddeloh Ii So ganz passt Jesko Lampe, Fußballtrainer des SSV Jeddeloh II, der Termin nicht. Knapp zwei Wochen sind seit dem letzten Spiel in der 1. Kreisklasse bereits vergangen, die Saison eigentlich beendet. Doch an diesem Freitag, 19 Uhr, geht es für den SSV auf dem Sportplatz des SV Achternmeer, Ammerländer Heerstraße, im Kreispokalfinale gegen den TuS Obenstrohe II noch einmal um den Sieg.

„Es ist etwas unglücklich, dass das Spiel erst so spät ist“, sagt Jesko Lampe. Da die neue Saison bereits im August wieder startet, müsste im Juli die Vorbereitung aufgenommen werden – viel Zeit sich zwischen den Spielzeiten zu regenerieren bleibt da nicht.

Deshalb hat der Coach seinen Spielern nach dem 5:1-Sieg im abschließenden Ligaspiel gegen den SC Ovelgönne am 2. Juni eine Trainingspause verordnet. „Am Mittwoch haben wir das erste Mal wieder zusammen trainiert“, erklärt Lampe. „Anschwitzen“ für das Pokalfinale stand hier im Vordergrund.

Personell wird Lampe am Freitag nicht aus dem Vollen schöpfen können. Top-Torjäger Dennis Behrens, der beim 5:3-Halbfinalsieg gegen den TSV Abbehausen das wichtige 1:0-Führungstor beigesteuert hatte, wird den Jeddelohern auf jeden Fall fehlen. „Er ist bereits im Urlaub“, erklärte Lampe. Bedenken hätte er vor dem Duell mit den Friesländern trotzdem nicht. „Wir sind gut aufgestellt und haben einen breiten Kader.“

Beobachtet hat der SSV seinen Gegner, 13. der Kreisliga, im Vorfeld nicht – und blickt in der Vorbereitung lieber auf sich. „Man kennt einige Spieler, aber wir haben uns gegen eine intensive Beobachtung entschieden“, sagt der Trainer, der betont, dass trotz der Umstände der volle Fokus auf der Finalpartie liegt. „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen“, gibt sich Jesko Lampe kämpferisch.

Ausgetragen wird die Begegnung derweil auf dem Sportplatz des SV Achternmeer. Auf dem Platz im heimischen Stadion wird derzeit der Platz für die kommende Saison vorbereitet. „Deshalb haben wir uns entschieden, einmal über den Küstenkanal in Richtung Achternmeer zu fahren“, erklärt Jesko Lampe, der nichts dagegen hätte, auf der Rückfahrt nach Jeddeloh II den Kreispokal in den Händen zu halten.