Jeddeloh Ii Manchmal schrumpft die Welt von Peter Windhorst (53) und Horst (61) und Uta Reimann (56) auf die Maße 200 mal 41 Zentimeter. Dann zählen für die drei Jeddeloher nur noch die 30 kleinen Holzscheiben, die sie am Ende eines hölzernen Spielbretts in vier Fächer befördern müssen – möglichst gleichmäßig verteilt, und das in drei Durchgängen. Ihre Leidenschaft heißt Jakkolo, ein Spiel, das in Deutschland nicht gerade die größte Fangemeinde begeistert. Und dennoch findet vom 30. Mai bis 1. Juni in der Messehalle Wüsting die Weltmeisterschaft statt.

Nachwuchsprobleme

„Es gibt vielleicht 1 000 Leute in Deutschland, die das wettkampfmäßig machen“, sagt Horst Reimann. Die hiesige Region, das Ammerland, die Stadt Oldenburg und Oldenburg Land, zählt dabei zu den Jakkolo-Hochburgen der Republik. Trotzdem gibt es nur ein paar Spielgemeinschaften mit vielen Rentnern. Nachwuchsprobleme? „Ja, schon“, sagt Horst Reimann, der mit Ehefrau Uta und Peter Windhorst für den SSV Jeddeloh antritt.

Seit 1997, dem Jahr der Einführung des Ligabetriebs, bietet der Verein Jakkolo an. 20 Mitglieder, das älteste 87, das jüngst 16 Jahre alt, spielen dort zwischen der 1. und 5. Niedersachsen-Liga. Horst Reimann ist Gründungsmitglied.

Tipps und Tricks zum Jakkolo Anspielen: Auf jedem Brett mindestens fünf Testscheiben spielen, um die Schnelligkeit zu überprüfen. Gemeinschaft: Mit anderen gemeinsam spielen um sich Ratschläge zu holen (und den Spaßfaktor zu erhöhen) 1. Durchgang: Auf die Mitte spielen, weil diese Fächer schwieriger zu treffen sind. 2. Durchgang: Die äußeren Fächer anspielen, um diese ebenfalls zu füllen. 3. Durchgang: Die Fächer gleichmäßig auffüllen. Üben: üben, üben, üben.

Das Gegenteil von Deutschland in Bezug auf Jakkolo sind die Niederlande. Dort heißt das Spiel „Sjoelen“ und ist so etwas wie ein Nationalsport. Jakkolo ist allerdings keine anerkannte Sportart, weil es weltweit einfach nicht genügend Menschen gibt, die das Spiel organisiert betreiben. „Die Weltmeisterschaft ist eigentlich ’ne Holland Open“, fasst Peter Windhorst zusammen. Die Chancen auf den WM-Titel? „Dabei sein und die Vorrunde überstehen.“ Mehr nicht. Denn das Turnier soll vor allem eines: Spaß machen.

Seit 50 Jahren Jakkolo-Spieler

Horst Reimann ist dem Spiel seit 50 Jahren verfallen, immer auf der Jagd nach der 148, der maximalen Punktzahl pro Spiel. Turniere gibt es seit 1972 im Vereinslokal „Goldener Anker“, das Peter Windhorst einst führte. „Die haben hier immer gespielt“, erinnert sich der 53-Jährige an seine Anfänge, „und weil die Bretter hier immer herumstanden, habe mir irgendwann mal eins rausgenommen“. Er probierte, immer wieder, und fand Gefallen: „Es kann süchtig machen“, sagt Windhorst. „Erst will man die 80 Punkte, dann 100, dann zehnmal die 100 hintereinander, dann die 120.“

Einmal im Monat trainieren die Jakkolo-Spieler im Goldenen Anker. „Das ist natürlich viel zu wenig“, weiß Horst Reimann. „Optimal ist es, wenn man ein Brett zuhause hat und jedes Mal spielt, wenn man dran vorbeiläuft“.

Die Reimanns haben mehrere Bretter, können diesen aber auch monatelang aus dem Weg gehen. „Im Sommer holen wir das Brett vielleicht mal raus zum Open-Air-Jakkolo, aber im Winter spielen wir mindestens einmal pro Woche und am Wochenende“, erzählt Uta Reimann.

Staubige Angelegenheit

Das kann allerdings zu einer staubigen Angelegenheit werden, denn damit die Holzscheiben besser gleiten, wird Kartoffelmehl aufs Brett gestreut. „Das meiste davon landet dann auf der Fensterbank“, beschreibt Uta Reimann, „denn irgendwo muss es ja hin, wenn es nicht auf dem Spielbrett bleibt“.

Mit einem Punkteschnitt zwischen 131 und 133 haben sich die drei Jeddeloher durch vorherige Turnierteilnahmen für die WM qualifiziert. Das müssen nicht alle – denn in Ländern, in denen es keinen organisierten Jakkolo-Spielbetrieb gibt, gibt es auch keine Qualifikation. Entsprechend bestehen die Teams aus den USA oder Surinam aus nur einer Person. Insgesamt werden mehr als 280 Spieler aus 13 Ländern in Wüsting dabei sein.

„In der Messehalle, das wird ein Höllenlärm“, prognostiziert Horst Reimann. Auf mehr als 200 Brettern werden dann die Scheiben geschoben. „In einem normalen Raum wäre das grenzwertig“, sagt Uta Reimann. Bei Turnieren im Goldenen Anker wird im Schnitt auf 25 Brettern gespielt. „Der Raum ist recht hoch, das geht noch“, so die 56-Jährige.

Namensgeber Jakobus Schmidt

In Deutschland hat übrigens ein gewisser Jakobus Schmidt Anfang der 50er Jahre das Spiel bekannt gemacht. Da das Wort „Sjoelen“ für deutsche Zungen aber kaum aussprechbar war, ging der Bloherfelder hin, nahm einen Teil seines Vornamens und benannte es kurzerhand in Jakkolo um. In einer Garage stellte er die Bretter her und verkaufte sie.

Wer Lust hat, beim SSV Jeddeloh II mal beim Jakkolo mitzumachen, hat dazu an jedem 1. Montag im Monat Gelegenheit. Ab 19.30 Uhr geht es dann im Goldenen Anker los. Informationen gibt es bei Horst Reimann, Telefon 0 44 05/42 89.