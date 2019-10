Jeddeloh Ii Einmal im Jahr steht in Jeddeloh II der Fußballsport beim Spiel- und Sportverein (SSV) nicht so sehr im Mittelpunkt wie sonst. Wenn die Jakkolo-Woche im Saal der Gaststätte „Zum Goldnen Anker“ in Jeddeloh II stattfindet, hilft selbst der Vereinsvorsitzende Jürgen Ries mit aus. Schließlich benötigen die Organisatoren für die insgesamt sechstägige Veranstaltung mindestens 80 Helfer, die Sparte Jakkolo im SSV Jeddeloh hat selbst aber nur rund 20 Mitglieder.

Eins davon ist Hannelore Schmidt aus Oldenburg. Seit fast zwei Jahren spielt sie bei der „Jakkolo-Woche“ in Jeddeloh mit, seit einem Jahr ist die 71-Jährige auch SSV-Mitglied. „Ich habe mal von dieser Veranstaltung gelesen. Und weil ich eine begeisterte Jakkolo-Spielerin bin, habe ich mir gesagt, hier mache ich mit.“ Eine Nachbarsgruppe aus dem Emma-Ritter-Weg in Oldenburg-Kreyenbrück trifft sich seit gut vier Jahren täglich, um ein oder auch zwei Stunden diesem Geschicklichkeitsspiel mit den Holz-Spielsteinen nachzugehen.

An diesem Abend ist Hannelore Schmidt aber nicht nur Spielerin, sondern hilft an den Tischen als Schiedsrichterin aus. Ihre Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass niemand schummelt. Die erzielten Punkte der Akteure zählt sie zusammen und gibt sie an die Turnierleitung weiter. Die besten Spieler in den vier Einzelkategorien und in den zwei Mannschaftsklassen erhalten Preise und Plaketten.

„Ich bin von unserem Spartenleiter Horst Reimann gefragt worden, ob ich hier mithelfen könnte“, erzählt Hannelore Schmidt. Zusammen mit ihren Nachbarn fährt sie fast jeden Abend aus Oldenburg ans Dorf am Küstenkanal. „Jakkolo macht mir einfach Spaß. Ich kann hier gut abschalten, die Lautstärke höre ich dabei nicht.“ Konzentration ist nicht nur als Spielerin gefragt, sondern auch als Jakkolo-Schiedsrichterin. Jeder Spieler möchte die tatsächlich erreichte Punktzahl auch angerechnet bekommen: „Bisher gab es noch keine Beschwerden.“

Aus ihrem Nachbarschaftskreis ist ebenso Brigitte Schubert eine Mitstreiterin beim SSV geworden. Sie hatte den Rummel um das Brettspiel in Gang gebracht. „Ich hatte auf dem Dachboden ein altes Jakkolo-Brett gefunden. Wir haben dann noch ein zweites gekauft. Seitdem sind wir täglich am Spielen.“ Mit Ingrid-Magarita Leßmann wurde ebenfalls eine weitere Nachbarin angesteckt. „Ich spiele jetzt sogar eine Zeit lang, bevor ich zur Arbeit gehe. So mache ich mich für meine Aufgaben fit.“ Und es ist ein gutes Mittel, nach der Arbeit abzuschalten und zu entspannen. Sie sieht Jakkolo nicht als Leistungssport. Daher verfolgt Leßmann auch nicht das Ziel, immer die Höchstpunktzahl von 148 zu erreichen.

Diese hat an diesem Abend Hannelore Schmidt zumindest einmal erreicht. Natürlich ist sie auch entsprechend stolz. Obwohl sie erst seit relativ kurzer Zeit dabei ist, ist sie als Hobby-Spielerin durchaus erfolgreich. Beim „Zehn-Brett-Turnier“ belegte sie sogar den ersten Platz. Wie sie jetzt in der „Jakkolo-Woche“ abgeschnitten hat, wird sie erst bei der anstehenden Siegerehrung erfahren.

Seit 45 Jahren wird die Veranstaltung in Jeddeloh II im Oktober durchgeführt. In der jetzigen Form dürfte es erst einmal die letzte gewesen sein. „Wir werden den Ablauf verändern. So wird das ‚Zehn-Brett-Turnier‘ im Frühjahr durchgeführt, die ‚Jakkolo-Woche‘ ohne diesen Teil wie bisher im Herbst“, so Horst Reimann. Ziel sei es, das Turnier, eines der ältesten seiner Art in Deutschland, attraktiver zu machen.