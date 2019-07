Gleich zwei Jubiläen in Klein Scharrel feiern

Eröffnet wird das Jubiläumsschützenfest am Scharreler Damm am Freitag, 26. Juli, durch das Menschenkicker-Turnier ab 18 Uhr. Zwei Stunden später beginnt das Weinfest im Festzelt.

Am Samstag, 27. Juli, stehen der Festmarsch an, außerdem soll König Thomas Hollje abgeholt werden. Treffen ist um 11.45 Uhr am Denkmal in Achternmeer. Um 14 Uhr lautet das Motto „100 Jahre, grüne Farbe“. Um 15 Uhr beginnt der Festakt. Am Abend (ab 20 Uhr) findet der Festball statt. Für Stimmung sorgt die Showband „Jackpot“.

Mit einem Gottesdienst im Festzelt wird das Programm am Sonntag, 28. Juli, um 10 Uhr eröffnet. Anschließend folgt ein zünftiger Frühschoppen. Zeitgleich beginnt auch das 25. Oldtimertreffen. Am frühen Nachmittag ziehen die Klein Scharreler beim Umzug mit dem Musikverein Beverbruch sowie den Schützenspielmannzügen Ocholt-Howiek und Wardenburg durch ihre Ortschaft. Antreten ist um 14 Uhr bei Eekenhoff (Schafdamm 60). Ab 15 Uhr werden auf dem Sportplatz einige Grußworte gesprochen, anschließend folgt ein Umtrunk im Festzelt. Ab16.30 Uhr folgt die Pokalvergabe an die Schützenvereine. Das Festprogramm endet ab 18 Uhr mit der Kaiserproklamation statt.