Landkreis Ammerland /Willingen Eine winterliche Sonderfahrt nach Willingen im Sauerland bietet der Verein IG Schienenverkehr Ostfriesland am Samstag, 29. Februar, an. Wintersportfreunde kommen hier voll auf ihre Kosten, ob mit Ski, Snowboard oder Rodelschlitten. Der Zug fährt von Norden über Marienhafe, Emden, Leer, Augustfehn, Westerstede/Ocholt, Bad Zwischenahn und Oldenburg zum Winterspaß nach Willingen. Nach einem Aufenthalt von etwa fünf Stunden geht es am Abend wieder zurück.

Der Zug wird in zwei Bereiche unterteilt: Im vorderen Zugteil hinter der Diesellok befinden sich Reisezugwagen für Eisenbahnliebhaber und Wintersportler. Im hinteren Teil sind die Partyabteile eingereiht, wo auf dem Hin-und Rückweg ordentlich gefeiert wird. „DJ Udo“ sorgt hier für Stimmung und die passende Musik. Die Fahrkarten sind im Vorverkauf für 68 Euro pro Person (Kinder zahlen die Hälfte) online buchbar unter

Weitere Infos gibt es auch telefonisch unter Telefon 0 49 31/ 973 13 45. Bei der Reservierung kann angegeben werden, in welchem Zugabteil man mitfahren möchte. Fahrzeiten werden zwei Wochen vor der Fahrt auf der Homepage bekanntgegeben.