Lehmden Die Ammerländer Hallenmeisterschaft und der SV Eintracht Wiefelstede: Das passte zuletzt bestens. Auch in diesem Jahr waren es am Ende die Bezirksliga-Kicker vom SVE, die den Pokal für das beste Hallenfußball-Team aus dem Ammerland in die Luft strecken durften. Im Endspiel besiegten die Wiefelsteder den gastgebenden TuS Lehmden mit 2:1.

„Wir haben unser Ziel erreicht. Einmal zu gewinnen, kann einfach ein Glückstreffer gewesen sein. Deshalb sind wir froh, dass wir unseren Titel verteidigen konnten“, freute sich Mario Anderer aus dem Wiefelsteder Trainerteam. Er hatte gesehen, wie seine Mannschaft sich von Spiel zu Spiel gesteigert hatte und am Ende verdient den Pokal gewann. „Das war einfach ein geiles Turnier“, fasste Anderer treffend zusammen. Er hofft darauf, dass der Erfolg seinem Team den nötigen Schwung gibt, um auch am Sonntag beim Regionalturnier in Oldenburg gut abzuschneiden.

Auch Nils Geveshausen, der Kapitän der Lehmder, sah in Wiefelstede den verdienten Sieger. „Wir können mit Platz zwei sehr zufrieden sein und waren am Ende ein guter Gastgeber“, sagte Geveshausen scherzhaft. Die Lehmder hatten sich in das Turnier gekämpft und den guten Eindruck, den sie schon zuletzt bei einigen Hallenturnieren hinterlassen hatten, bestätigen. Bei den Treffern von Timon Silvester und Henning Röbke nutzen die Wiefelsteder die Fehler des TuS eiskalt aus, lobte Geveshausen. Für seine Mannschaft konnte Dennis Jöstingmeier am Ende nur noch auf 1:2 verkürzen.

Für die Überraschung des Turniers sorgte der TuS Wahnbek aus der Fusionsklasse B. Der Außenseiter schaffte den Sprung ins Halbfinale und verlor erst dort mit 1:2 gegen den späteren Titelträger. 0:2 lag der Tus nach Treffern von Jan Fehler und Henning Röbke zurück, Christopher Weinz brachte den TuS noch einmal heran.

„Ich bin rundum zufrieden mit meinem Team“, lobte Wahnbeks Trainer Jens Paetow: „Wir haben damit im Vorfeld überhaupt nicht gerechnet. Wir haben uns aber gut verkauft und am Ende gegen ein starkes Team verloren. In den vergangenen Jahren haben wir es nie über die Gruppenphase hinaus geschafft“, sagte Paetow.

Damit hatten auch so andere Teams ihre Probleme. Bereits in der Gruppenphase gab es die ersten Überraschungen. Während Titelverteidiger Wiefelstede und die Fusionsligisten Westerstede, Lehmden und Bad Zwischenahn souverän die Zwischenrunde erreichten, war für den Bezirksligisten FC Rastede früh Endstation. In der Gruppe holten sich stattdessen der TuS Westerloy und die SG Elmendorf/Gristede die Tickets für die K.o.-Runde.

Dort behielten die Favoriten die Nerven. Zwischenahn besiegte den VfL Edewecht souverän 3:0. Wiefelstede hatte beim 3:1-Erfolg gegen Westerstede alles im Griff. Das Duell der Teams aus der Fusionsklasse B gewann der TuS Wahnbek mit 4:2 gegen Westerloy.

Der Sieger der Partie Lehmden gegen die SG Elmendorf/Gristede musste im Neunmeterschießen gekürt werden. Die Lehmder hatten in der regulären Spielzeit in den letzten zwei Minuten eine 2:0-Führung noch verspielt. Vom Punkt zeigten beide Teams Nerven. Beide Torhüter konnten die ersten Strafstöße parieren. Der dritte Versuch der SG landete am Pfosten, Dennis Jöstingmeier schoss Lehmden schließlich ins Halbfinale.

In der Runde der besten Vier drehten die Lehmder gegen Bad Zwischenahn den Spieß um. Einen 1:2-Rückstand verwandelten die Gastgeber nach Treffern von Jöstingmeier, Nils Geveshausen und Kilian Kreye drei Minuten vor dem Ende noch in ein 4:2. Der Ausgang des Finalspiels ist bekannt. der SVE feierte.