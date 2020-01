Leuchtenburg Der Klootschießer- und Boßelerverein (KBV) „Fleu herut“ Leuchtenburg hat seine Vereinsmeister geehrt. Ausgezeichnet wurden Anna Höpken (Frauen I), Tanja Bruns (Frauen II), Dennis Müller-Conrady (Männer I), Ralf Hobbiesiefken (Männer II), Gerold Munderloh (Männer III), Otto Sandstede (Männer IV) sowie Wilhelm Fierdag (Männer V).

Wie der Verein mitteilt, sei die Teilnehmerzahl am Werfen um den Vereinsmeistertitel in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Der Modus soll deshalb überarbeitet werden. Vorschläge können die Vereinsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung machen. Diese findet am Freitag, 10. Januar, ab 20 Uhr in der Boßelerburg, Borbecker Weg 43, statt.

Deutlich besser als bei den Erwachsenen sei die Beteiligung bei den Jugendlichen, teilt der Verein weiter mit. Auch die Jugend der Spielgemeinschaft Leuchtenburg & Haarenstroth hat ihre Vereinsmeister ermittelt. Geehrt wurden hier Lara Bolte (weibliche A-Jugend), Melina Conrady (weibliche E-Jugend), Ann-Kathrin Richter (weibliche F-Jugend), Erik zur Horst (männliche A-Jugend), Tyark zur Horst (männliche C-Jugend), Abude Hamo (männliche D-Jugend), Mika Rohde (männliche E-Jugend) und Marvin Conrady (männliche F-Jugend).

Die Ehrung der Vereinsmeister wurde in kleinen Feierstunden an zwei Terminen vorgenommen. Vorsitzender Jan-Gerd Wemken gratulierte den erfolgreichen Werferinnen und Werfern.

Die Erwachsenen konnten gleichzeitig den Abschluss der Hinrunde in der Boßelsaison 2019/2020 feiern. Darauf stießen sie mit Grog und Glühwein an. Bevor das Buffet eröffnet wurde, unterhielt Dieter Buschmann die Anwesenden noch mit heiteren Erzählungen.

Nächster wichtiger Termin im Vereinskalender ist neben der Jahreshauptversammlung die traditionelle Kohlfahrt. Diese findet am Samstag, 18. Januar, statt.