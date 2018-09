Metjendorf Manchmal sind die Schmerzen am ganzen Körper spürbar, manchmal nur punktuell – aber sie sind immer da. Tag und Nacht im täglichen Leben. Fibromyalgie ist eine chronische Krankheit, die ständigen Schmerzen sind zermürbend, lassen die Erkrankten auch schlecht schlafen. Oft fühlen sie sich hilflos und unverstanden, vom Umfeld als auch von Ärzten.

Krankheit nicht heilbar

Hilfe und Unterstützung finden Betroffene in der Selbsthilfegruppe (SGH) „Die Fibros“, die sich wöchentlich im „Casa“ in Metjendorf trifft. Und das schon seit fast zehn Jahren, denn am 2. Oktober feiern die „Fibros“ ihr zehnjähriges Bestehen. Anfangs waren es noch sieben Mitglieder, heute sind es über 60 – aktiv als auch passiv.

Schmerzverarbeitung im Gehirn gestört – Keine Konzentration durch „Fibro-Nebel“ Das Fibromyalgiesyndrom (FMS) leitet sich ab von lateinisch fibra, „Faser“, griechisch mys für „Muskel“ und für álgos „Schmerz“. Der „Fasermuskelschmerz“ betrifft verschiedene Körperregionen. Oft leiden die Betroffenen unter Schmerzen auf der Haut, in den Gelenken oder den Muskeln. Die chronische Krankheit ist nicht heilbar, aber behandelbar. Bewegung und leichter Sport sind oft Teil einer Behandlung. Die Schmerzen können sich anfühlen wie Krämpfe oder auch starker Muskelkater. Symptome sind u.a. Morgensteifigkeit, Reizdarm, Kopfschmerzen oder Schmerzen bei bloßer Berührung der Haut. Bei der Fibromyalgie ist inzwischen erwiesen, dass die Schmerzverarbeitung im Gehirn gestört ist. Deshalb ist die Schwelle, ab der Reize als Schmerzen empfunden werden, bei Betroffenen niedriger als bei anderen Menschen. Es ist nicht gleichzusetzen mit Rheuma. Schlechter Schlaf, Müdigkeit und Erschöpfung sind typische Beschwerden einer Fibromyalgie. Viele Betroffene haben manchmal Probleme, klare Gedanken zu fassen oder sich zu konzentrieren. Dies wird auch als „Fibro-fog“ (Fibro-Nebel) bezeichnet. In Deutschland sind etwa drei Prozent der Bevölkerung vom Fibromyalgiesyndrom betroffen, in acht von 10 Fällen Frauen.

Die Krankheit wird nicht mehr aus ihrem Leben verschwinden, das ist den Mitgliedern der „Fibros“ klar. Aber sie lässt sich behandeln und da tut jeder einzelnen etwas anderes gut. Der einen hat die Wärme im Sommer gutgetan, anderen hilft sogar Kälte. „Den langen Weg zur Erkenntnis haben wir alle hinter uns“, sagt Gruppenleiterin Margit Kirchner. Manche beschreiben es als Ärzte-Marathon, bei manchen war das Krankenhaus wochenlang das zweite Zuhause. Dass man ihnen die Krankheit nicht ansieht, macht es für die Betroffenen noch schwerer. Sprüche wie „Geh mal zum Psychologen“ oder „Das bildest du dir doch nur ein“ gehören dazu. Fibromyalgie versteckt sich gut. Eine Chamäleonkrankheit sozusagen, meinen die Frauen.

Seit 2014 wird das Fibromyalgie-Syndrom von der Weltgesundheitsorganisation als eigenständige Erkrankung geführt. Das erleichtert aber nicht gleich die Diagnose, wie die Mitglieder der „Fibros“ wissen. Denn es gibt nur sehr wenige Ärzte, die sich auf diese Krankheit spezialisiert haben. Trotz der Krankheit wollen die Frauen im Alltag stark bleiben und helfen. Doch mal etwas Gartenarbeit machen? „Am nächsten Tag kommt die Quittung“, sagt Margit Kirchner. Auch, als sie letztens einfach mal Apfelmus gekocht hat. „Die Muskelkrämpfe sind schlimmer als eine Geburt“, sagt Kirchner. Das ginge fast bis zum Erbrechen. Bei den starken Schmerzen würden sich alle gerne einfach hinlegen – doch gar nicht bewegen macht es noch schlimmer, wissen die „Fibros“.

Aber es sind nicht allein die Schmerzen. Fibromyalgie wird oft auch von Neuropathie begleitet, beispielsweise Wortfindungs- oder Gleichgewichtsstörungen, Sehstörungen oder gar Nierenbeschwerden. „Das ist schlimm, wenn man eine fremde Person am Telefon hat und einem ein Wort einfach nicht einfällt“, sagt Margit Kirchner.

Früher sei sie zudem sehr gerne Rad gefahren. Doch eines Tages fiel sie einfach um. Seither hat sie panische Angst davor. Auch andere Mitglieder der „Fibros“ haben so etwas schon erlebt.

Bewusstsein schaffen

Vom Umfeld verstanden zu werden ist für Fibromyalgie-Betroffene nicht leicht. Auch auf der Arbeit fit zu sein ist eigentlich fast unmöglich. In der Selbsthilfegruppe sind alle gleich, dort hilft man sich, wo es geht. Dabei tauschen sich die Frauen über Ärzte, Medikamente und Behandlungen aus. „Wir wollen keine Trauergruppe sein“, betont Kirchner. Sondern nach vorne schauen.

Margit Kirchner und die anderen Mitglieder der „Fibros“ wünschen sich, dass die Krankheit mehr ins öffentliche Bewusstsein rückt und dass sie bekannter wird. Dem ein oder anderen ist die Krankheit möglicherweise sogar durch US-Sängerin Lady Gaga bekannt. Auch sie leidet unter Fibromyalgie und muss daher oft Konzerte absagen.

• Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden Donnerstag (außerhalb der Sommerferien) im Mehrgenerationenhaus „Casa“, Am Marktplatz 1 in Metjendorf, um 19 Uhr. Infos gibt es bei Margit Kirchner unter Telefon 0 44 02/15 71.