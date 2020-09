Fußball-Saisonvorschau: TV Metjendorf sieht sich gut gerüstet für die Kreisliga

Metjendorf Im Sommer 2017 hatten die Fußballer des TV Metjendorf als Neunter die Qualifikation zur Fusionsliga um einen Platz knapp verpasst. Anschließend scheiterten sie in der Relegation an Viktoria Scheps. Nach drei Jahren in der 1. Kreisklasse gelang ihnen in der Abbruchsaison als Zweiter die Rückkehr in die Kreisliga.

In der langen Pause ging Aufstiegstrainer Darius Mandok, für ihn übernahmen Fabian Klammer und Kai Schröder das Ruder. Die beiden 30-Jährigen spielten in der vergangenen Saison noch für den Kreisligisten VfL Oldenburg II. „Wir werden aber beide keine Spielertrainer sein, um uns auf die Aufgaben beim Training und bei den Spielen an der Seitenlinie konzentrieren zu können“, sagt Klammer.

Ausgeglichene Liga

Er rechnet in der Staffel B der Kreisliga mit einem ganz engen Ausgang. „Für uns als Aufsteiger wird es natürlich nicht leicht, denn in der Kreisliga spielen viele ambitionierte Mannschaften“, rechnet er mit einer schwierigen Saison. „Natürlich wollen wir den Klassenerhalt schaffen, denn Metjendorf gehört in die Kreisliga. Unsere Staffel ist ziemlich ausgeglichen, da kann Jeder Jeden schlagen“, meint der Coach.

Er sieht seine Mannschaft auch für das Abenteuer Kreisliga gerüstet. Große Hoffnungen setzt er dabei auf Michael Vögel. Der routinierte Angreifer ist im Sommer zu den Metjendorfern zurückgekehrt. „Die Vorbereitung war ganz ordentlich, da darf man ja nicht nur die Ergebnisse betrachten“, sagt Klammer.

Ohne Niederlage in Tests

Von den vier Testspielen konnte Metjendorf zwei gewinnen, zweimal gab es ein Unentschieden. Gegen den VfL Oldenburg II erreichte TVM ein 0:0, gegen TuS Wahnbek ein 3:3. „Das Ergebnis war wegen des späten dritten Gegentores schon ärgerlich“, meint Klammer. Seine Mannschaft soll sich von Spiel zu Spiel weiterentwickeln, da sieht er sein Team auch auf einem guten Weg. Meisterschaftsfavorit ist für ihn Frisia Wilhelmshaven II.

Los geht es für die Metjendorfer an diesem Freitag mit einem Derby. Um 20 Uhr treten die Metjendorfer bei der SG Elmendorf/Gristede an.