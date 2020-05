Sport In Metjendorf: Tischtennis-Nachwuchs holt Medaillen und Pokale

Metjendorf Das war eine erfolgreiche Tischtennis-Saison beim TV Metjendorf. Fast 30 Neuzugänge, Mädchen und Jungen ab fünf Jahren, übten zweimal wöchentlich erfolgreich für die kleine Kunst des Tischtennisspielens. Ihr großes Ziel war die Teilnahme an den Metjendorfer Tischtennis-mini-Meisterschaften. 18 Mädchen und Jungen aus allen Altersklassen freuten sich bei der Siegerehrung über die gewonnenen Pokale, Medaillen und Urkunden. Ein Ziel war auch die Qualifizierung zur Teilnahme an den Kreis- und Bezirks-Minimeisterschaften sowie die Aufnahme in einer Tischtennis-Mannschaft für den Punktspielbetrieb.

Fit bleiben mit Tischtennis

Doch dann kam Corona ins Spiel. Seit dem 13. März ruht der Spielbetrieb und man weiß nicht, ob vor den Sommerferien die Hallen noch geöffnet werden.

Übungsleiter Gerald Wiese vom TV Metjendorf gibt für die Nachwuchsspieler Tipps, wie sie sich zu Hause fit halten können. Das Tischtennis-Sportabzeichen bietet sechs Übungen, die man zu Hause im Wohnzimmer, im Keller oder in der Garage spielen kann. Die Beschreibung dieser Übungen kann man sich in einem Video im Internet unter „Tischtennis-Deutschland hält sich fit – Das TT-Sportabzeichen mit Paula und Milla“ ansehen und nachmachen. Die Eltern dürfen gerne mitspielen und auch versuchen, möglichst viele Sterne zu schaffen. Dafür gibt es dann für die erfolgreiche Teilnahme eine spezielle Urkunde. Falls jemand noch Tischtennisbälle oder eine Beschreibung der Übungen benötigt, bitte anrufen: Gerald Wiese, Telefon 04 41/6 61 83.