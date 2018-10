Metjendorf Fünf Jahre hat er dem TV Metjendorf vorgestanden, nun will er nicht mehr: Peter Gallisch wird bei der Hauptversammlung des mit mehr als 1000 Mitgliedern zweitgrößten Vereins in der Gemeinde Wiefelstede am 28. Februar 2019 „definitiv“ nicht mehr für das Amt kandidieren. „Berufliche und gesundheitliche Gründe“ hätten ihn dazu bewogen, das Amt abzugeben, erklärte Gallisch im Gespräch mit der NWZ. Und räumte ein, dass bei der Entscheidung auch die Enttäuschung über das oft fehlende Engagement vieler Mitglieder für den Verein eine Rolle gespielt hat. Seinen Angaben zufolge gibt es bislang keinen Kandidaten für eine Nachfolge.

Seine Entscheidung, im Februar 2019 nicht mehr anzutreten, hatte der 61-Jährige dem geschäftsführenden Vorstand des Vereins bereits im August mitgeteilt. An diesem Donnerstag wird er die Details auch dem Gesamtvorstand vortragen. „Ich muss einfach zu viele Termine für den Verein wahrnehmen, das schaffe ich beruflich nicht mehr“, machte Gallisch deutlich, dass das fehlende Engagement vieler Mitglieder letztlich auch dem Vorsitzenden und anderen Vorstandsmitgliedern viele Aufgaben zusätzlich aufbürde und eben für Enttäuschung sorge. Dabei gehe es jedoch nicht nur um Aufgaben, die dann oft am Vorstand hängenblieben; auch sonst vermisst Gallisch vielfach die Bereitschaft von Mitgliedern, sich über das rein Sportliche hinaus in den Verein einzubringen. So hätten sich anlässlich des diesjährigen Dorf- und Schützenfestes „vom größten Verein im Ort“ lediglich drei Mitglieder berufen gefühlt, beim Festumzug mitzumarschieren. „Aufgrund dieser geringen Resonanz sind wir dann gar nicht mitmarschiert“, sagte Gallisch. Auch die Bereitschaft, etwa beim Auf- und Abbau anlässlich des alljährlichen Metjendorfer Nikolausmarktes mitzuhelfen, sei bei vielen Mitgliedern nicht sehr ausgeprägt, nannte er ein weiteres Beispiel. Der heute 61-Jährige wurde 2014 zum Vorsitzenden gewählt und hat den Verein nach eigenen Angaben „mit viel Herzblut“ geführt. Dafür hatte er das Amt des Schriftführers abgegeben, das er bis dahin fünf Jahre inne hatte. Davor war die Position des 1. Vorsitzenden bereits ein Jahr vakant gewesen.

2019 ist ein wichtiges Jahr für den Sportverein: Dann feiert er nicht nur sein 115-jähriges Bestehen; auch der Abriss der kleinen Sporthalle neben der Grundschule soll im Frühjahr beginnen. Und natürlich der Neubau einer Zweifeldhalle, der vom Bund mit 1,12 Millionen Euro gefördert wird. Dafür muss allerdings der Hallen-Neubau bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein.

Mit der neuen Zweifeldhalle, die nach bisherigen Kalkulationen rund 2,8 Millionen Euro kosten wird, soll auch die seit Jahren laufende Diskussion um fehlende Hallenzeiten für die Vereine in der Gemeinde Wiefelstede entschärft werden.