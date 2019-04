Sportlerin des Jahres: Johanne Hobbensiefken. BILD: Puchler Sportlerin des Jahres: Johanne Hobbensiefken. BILD: Puchler

Sportler des Jahres: Schachspieler Tom Peters BILD: Puchler Sportler des Jahres: Schachspieler Tom Peters BILD: Puchler

Mannschaft des Jahres: die Boßelerinnen des BV Holtange. BILD: Wolfgang Böning Mannschaft des Jahres: die Boßelerinnen des BV Holtange. BILD: Wolfgang Böning

Diese Erfolge verbuchten die Sportler des Jahres

Zur Sportlerin des Jahres wurde Johanne Hobbensiefken gewählt. Die 14-jährige Klootschießerin vom BV Westerscheps räumte in ihrer vorerst letzten Saison als Friesensportlerin richtig ab. Dreimal in Folge holte sie in ihrer Altersklasse den FKV-Titel, die höchste Wettkampfklasse, und schraubte den Rekord auf 56,55 Meter hoch. In Zukunft will sich das Multitalent aber stärker auf den Handballsport konzentrieren. Mit Doppelspielrecht geht Hobbensiefken in der Landesliga und der Oberliga für die JHSG Varel und den VfL Oldenburg bei den C-Junioren auf Torejagd. Den großen Traum, an der Sichtung für die Nachwuchs-Nationalmannschaft teilzunehmen, will sich die Ammerländerin in diesem Jahr noch erfüllen.

Bei den Männern triumphierte Schachspieler Tom Peters. Der 20-jährige aus Bad Zwischenahn machte schon früh im Jahr auf sich aufmerksam. Beim Nordwestcup in der Wandelhalle bot er einigen Großmeistern die Stirn und verpasste erst im letzten Spiel die Chance auf den Überraschungssieg. Doch auch Platz zehn bei 370 Teilnehmern in der höchsten Spielklasse war ein großer Erfolg. In seiner 13-jährigen Schachkarriere saß Peters unter anderem bei einigen Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich an den Brettern.

Als Mannschaft des Jahres können sich die Boßelerinnen des BV Holtange feiern lassen. Der Kreisligist hatte im Landespokal seinen großen Auftritt. Mit dem Mut der Außenseiterchance warfen die Ammerländerinnen gleich mehrere Landesligisten aus dem Pokal und hielten am Ende den größten Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte in ihren Händen.