• Sven Ahlers, Kapitän VfL Edewecht

Frage: Sven, wenn man als Tabellenzweiter ins neue Jahr startet, fängt man da automatisch an, den Blick weiter nach oben zu richten?

Sven Ahlers: Wir wissen, was wir können. Klar, man macht sich schon Gedanken darüber, wohin der Weg noch führen könnte. Wir wollen aber einfach so weiterspielen und sehen dann, wo wir landen. Zum Beispiel beim Sieg gegen Varel/Altjührden haben wir den Drittliga-Absteiger 45 Minuten fest im Griff gehabt und gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist.

Teams im Aufwind Beide Ammerländer Oberligisten können auf eine starke Hinrunde blicken. Die Männer des VfL Edewecht haben sich nach elf Spieltagen den zweiten Platz erkämpft. Die Frauen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn belegen nach zwölf Partien Platz vier. Ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2018 müssen beide Mannschaften zunächst auswärts austragen. Die Edewechter reisen am Samstag zur SG HC Bremen/Hastedt. Die Partie beim Tabellensechsten wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Die SG-Frauen müssen einen Tag länger auf ihre Debüt warten. Das Auswärtsspiel beim TV Dinklage beginnt am Sonntag um 17 Uhr.

Frage: Woran liegt es, dass ihr derzeit so erfolgreich seid?

Ahlers: Der große Unterschied im Vergleich zur letzten Saison ist, dass wir auch die knappen Partien, in denen wir eigentlich nicht so gut gespielt haben, gewinnen. In der Vorsaison haben wir von diesen knappen Spielen leider zu viele verloren. Vor allem in der Defensive haben wir uns deutlich verbessert. Im Zusammenspiel mit den Torhütern haben aber die nächste Stufe erreicht. Kassierst du weniger Gegentore, musst du auch weniger Tore werfen, was uns natürlich hilft, weil wir in der Offensive in einigen Partien noch nicht so ins Rollen gekommen sind.

Frage: Hättet ihr gedacht, dass ihr nach der Hälfte der Saison so gut dastehen würdet?

Ahlers: Gerechnet haben wir damit nicht. Vor allem wenn man mit zwei Siegen und zwei Niederlagen startet, dachten wir nicht daran, dass wir danach sieben Spiele in Folge gewinnen können. Ich habe viel Respekt für unser Team. Vor allem die beiden Siege gegen die Drittliga-Absteiger Beckdorf und Varel/Altjührden waren tolle Erlebnisse.

Frage: Was macht euch so stark?

Ahlers: Wir haben das Glück, dass wir uns als Team kaum verändert haben. Bis auf Torben am Kreis, der neu dabei ist, sind wir die Mannschaft aus der Vorsaison. Wir kennen die Abläufe untereinander, sind vertraut und eingespielt miteinander. Das hilft natürlich ungemein.

Frage: Die Spieler sind die gleichen, der Trainer ist neu. Hat Tobias Weihrauch viel umgestellt?

Ahlers: Tobi ist der alte und neue Trainer. Das Konzept, das Tobias spielen lässt, und das Konzept, das wir unter Niels Bötel gespielt haben, ist sehr ähnlich. Das kommt uns entgegen, weil wir viele Spieler mit Vareler Vergangenheit haben, die dieses System einfach schon lange kennen. So brauchen wir jetzt nur noch an den Kleinigkeiten feilen.

Frage: Wäre ein Aufstieg am Ende der Saison realistisch?

Ahlers: Spielerisch haben wir sicherlich das Potenzial für die Spitzengruppe der Oberliga. Aber ob wir auch den Aufwand für die Dritte Liga hinbekommen, weiß ich nicht. Schon jetzt sind einige Spieler aus dem Kader beruflich stark eingespannt und können nicht alle Einheiten mitmachen. Eine tolle Sache wäre es aber sicherlich schon für uns.

• Nadia Janca, Kapitänin SG Friedrichsfehn/Petersfehn

Frage: Vor zwei Jahren seid ihr aus der Oberliga abgestiegen, jetzt seid ihr wieder da. Wie fühlt sich das an, Nadia?

Nadia Janca: Wir wussten, dass wir direkt wieder in die Oberliga wollten. Das hat auch gut geklappt. (lacht). Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und das Jahr in der Landesliga gut genutzt, um uns als Mannschaft einzuspielen.

Frage: Was läuft bei euch jetzt besser, als noch vor zwei Jahren?

Janca: Das Potenzial war schon damals vorhanden. Wir haben aber viel gelernt. Die Hinrunde war in Ordnung. Besonders in der Rückrunde haben wir aber gemerkt, dass der Kader in der Breite nicht gut genug für die Oberliga aufgestellt war und wir nur zwei Partien gewinnen konnten.

Frage: In der Landesliga gab es dann den Umbruch...

Janca: Wir haben gute Spielerinnen dazu bekommen. Die Mischung zwischen erfahrenen Spielerinnen und jungem Blut hat uns gut getan. Da diese Mannschaft nach dem Landesliga-Aufstieg zusammengeblieben ist, hatten wir vor der Saison wenig Findungsprobleme, was uns jetzt hilft.

Frage: Trainer Tobias Plagemann betont immer, dass das Erfolgsrezept bei der SG in der Mannschaft liegt. Wie darf man das verstehen?

Janca: Wir haben jede Position mindestens doppelt besetzt. So herrscht schon im Training der nötige Konkurrenzdruck, um die Spannung hochzuhalten. Jede Spielerin haut sich so im Training noch mehr rein. Es ist aber nicht so, dass wir es uns untereinander nicht gönnen, auf dem Feld zu stehen. Wir unterstützen uns und so hat jeder Spaß dabei.

Frage: Auch Trainer Plagemann war lange Zeit eine Konstante bei den SG-Frauen. Kam seine Entscheidung, am Saisonende aufzuhören, für euch überraschend?

Janca: Wir finde es sehr schade, weil ein Großteil des Teams sich auch privat gut mit Tobias versteht. Wir verstehen aber auch, dass die Familie vorgeht. Ihm ist da keiner böse. Er hat aber viel Herzblut in das Team gesteckt und auch deshalb haben wir beschlossen, dass wir als Team mit allen Spielerinnen zusammen in die neue Saison gehen werden.

Frage: Was habt ihr euch in dieser Saison noch für Ziele gesetzt?

Janca: Das Ziel ist der Klassenerhalt. Gerade in dieser Liga, in der es so knapp zugeht. Wenn wir einen der oberen Plätze halten können, freuen wir uns natürlich auch. Zudem wollen wir beim Final-Four-Turnier gewinnen. Und ich würde mir wünschen, dass alle Spielerinnen verletzungsfrei durch die Saison kommen.