Ofen Den 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit, haben sich viele Laufsportler aus der Region bereits früh im Jahr in ihrem Wettkampfkalender markiert. Denn seit mittlerweile 28 Jahren hat der TuS Ofen diesen Termin für seinen beliebten Herbstlauf geblockt. Das Organisationsteam freut sich auf mehr als 1000 Teilnehmer, die sich den vier Strecken stellen werden.

Start- und Zielpunkt ist das Sportgelände des TuS Ofen rund am Rudolf-Kinau-Weg. Eingeläutet wird der Wettkampftag um 14 Uhr mit dem Fünf-Kilometer-Lauf, bei dem auch die Walker an den Start gehen. Es folgen der Schülerlauf über drei Kilometer (14.45 Uhr), der Kinderlauf über 800 Meter (15 Uhr) und die Zehn-Kilometer-Distanz (15.30 Uhr). Die Laufstrecken sind Rundkurse. Beim 800-Meter-Lauf sowie den Drei- und Fünf-Kilometer-Distanzen wird der Rundkurs einmal abgelaufen, über die zehn Kilometer dreimal. Auf den Strecken ist jeder Kilometer ausgeschildert. Die Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecken sind vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV) vermessen und können somit in die Bestenlisten des Verbandes eingebracht werden.

Noch anmelden Für den Herbstlauf in Ofen können sich Interessierte noch anmelden. Online werden die Anmeldungen bis zum 2. Oktober, 20 Uhr, angenommen. Die Starter geben ihre Daten ein unter Nachmeldungen sind sogar noch am Tag der Veranstaltung ab 11 Uhr bis maximal 60 Minuten vor dem jeweiligen Lauf möglich. Die Starter wenden sich dazu an die entsprechenden Stellen auf dem Sportgelände des TuS Ofen am Rudolf-Kinau-Weg. Die Startunterlagen können bereits vor dem Rennen abgeholt werden. Am Mittwoch, 2. Oktober, werden die Unterlagen von 16 bis 19 Uhr in der neuen Gymnastikhalle des TuS auf dem Sportgelände ausgegeben. Am Wettkampftag gibt es die Startunterlagen ab 11 Uhr, ebenfalls auf dem Sportgelände am Rudolf-Kinau-Weg. Bei einer Anmeldung als Gruppe werden die Unterlagen nur komplett herausgegeben. Die Startnummer ist unverändert und sichtbar auf der Brust zu tragen. Sie darf nicht geknickt oder beschädigt werden und ist nach dem Lauf wieder abzugeben. Umkleideräume und Duschen befinden sich in den Sporthallen auf dem Sportgelände. Weitere Duschen befinden sich in der Turnhalle der Grundschule Ofen (alte Dorfstraße 34, drei Minuten Fußweg vom Sportplatz entfernt). www.herbstlauf.de

Damit die Läufer alles in bester Verfassung vorfinden, packen Ralf Lohse und seine Kollegen aus dem Organisationsteam noch einmal kräftig an. „Wir befinden uns auf der Zielgeraden und freuen uns jetzt auf den Wettkampftag“, sagt Lohse, der guter Dinge ist, dass die Teilnehmermarke von 1200 Startern aus dem Vorjahr noch erreicht wird.

Am Dienstagnachmittag hatten sich bereits 885 Läufer angemeldet. „Das ist so früh schon ein guter Wert. Vor allem deshalb, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass immer mehr Starter erst am Wettkampftag entscheiden, ob sie melden oder nicht“, weiß Lohse: „Die 1200 Starter werden wir bestimmt wieder erreichen, wenn das Wetter mitspielt.“

Neues können die Läufer auf den Strecken jedoch nicht entdecken. Die Streckenführung mit den Rundkursen habe sich bewährt, sagt Lohse. Dafür wird den Kleinsten noch etwas Neues geboten. In der Sporthalle am Zielbereich wird es eine große Kinderaktion geben. Dort können die Kinder unter anderem beim Dosenwerfen mitmachen oder Bobbycar fahren.

Auf der schnellen Strecke hoffen die Zuschauer auf den ein oder anderen Rekord. Im Vorjahr knackte Max Schröter vom Tri Team Hamburg über die Fünf-Kilometer-Distanz in 15:07 Minuten den alten Streckenrekord. Auch die Siegerzeit von Christian Looschen (BV Garrel), der das Zehn-Kilometer-Rennen in 33:16 Minuten für sich entscheiden konnte, gilt in diesem Jahr erneut als Gratmesser für die Starter.