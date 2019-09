Ofen Na, Lust in begeisterter Lauf-Gemeinschaft die eigenen Konditionsgrenzen zu testen? Dann könnte der Ofener Herbstlauf, organisiert vom TuS Ofen, genau das richtige sein. Am Donnerstag, 3. Oktober, fällt der Startschuss zu der Sport-Veranstaltung.

Mehr als 1200 Teilnehmer werden erwartet. Es gibt den Fünf-Kilometer-Volkslauf und (Nordic)Walker-Lauf, sie beginnen um 14 bzw. 14.05 Uhr. Der Drei-Kilometer-Schülerlauf startet um 14.45 Uhr, während der 800-Meter-Kinderlauf für 15 Uhr angesetzt ist. Höhepunkt in jedem Jahr ist der Zehn-Kilometer-Sparda-Bank-Lauf, hier fällt der Startschuss um 15.30 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren wird es in der Zeit von 13 bis 17 Uhr Verkehrsbehinderungen an der Laufstrecke und im gesamten Ort geben. Die Hermann-Ehlers-Straße wird von der Einmündung Brokhauser Weg bis zur Einmündung Kirchstraße halbseitig gesperrt, der Verkehr wird durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ofen geregelt. Die übrigen Straßen an der Laufstrecke sind während der Läufe komplett gesperrt, auch hier werden Ordner den Verkehr regeln.

Damit die Läufe auch offiziell gewertet werden können und für die Bestenlisten geeignet sind, wurden die Strecken vom Niedersächsischen Leichtathletik Verband (NLV) vermessen.

Mitarbeiter von Unternehmen aus der Region, die im Team antreten möchten, sind willkommen, sich der Firmenwertung zu stellen. Hierbei geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um die Anzahl der Mitläufer. So gibt es Punkte für die Teilnehmer, aber auch das Ankommen im Ziel Übrigens: Viele Läufer schaffen es, unter der 40-Minuten-Grenze zu bleiben, was natürlich für die Schnelligkeit und Qualität des Laufes spricht, zeigen sich die Veranstalter überzeugt. Das Teilnehmerfeld reiche vom Jugendlichen bis hin zum 80-Jährigen, vom leistungsorientierten bis zum Hobby-Läufer.

„Ganz besonders freuen wir uns über die Teilnahme eines Teams der Fernsehsendung ’Die Ernährungs-Docs’. Es handelt sich um einen Mann, der zusammen unter Aufsicht seiner betreuenden Ärztin den Fünf-Kilometer-Lauf bestreitet. Das ganze wird natürlich von einem Kamerateam auf der Strecke begleitet, wir freuen uns schon auf die Bilder aus Ofen im Fernsehen“, so die Organisatoren vom TuS Ofen.

Für Stimmung entlang der Strecke sorgen neben den erhofften zahlreichen Zuschauern Samba-Band und weitere Musikgruppen.

Anmeldung sind noch online möglich, allerdings nur noch bis Mittwoch, 2. Oktober, 20 Uhr. Ebenfalls bis zum 2. Oktober können Läufer sich im Ladengeschäft von Sport Reckemeier in der Gaststraße 26 in Oldenburg anmelden. Dort erhalten die Teilnehmer auch direkt ihre Startnummern. Am Tag der Veranstaltung sind noch bis 11 Uhr Nachmeldungen möglich.