Oldenburg Seit einer Woche wird über den City-Skyliner in Oldenburg diskutiert. Nun können Sie ihn selbst ausprobieren und sich ein Bild von der neuen Advents-Attraktion in der Oldenburger Innenstadt machen: Die Nordwest-Zeitung bietet ihren Abonnentinnen und Abonnenten vier rund einstündige Freifahrten für jeweils 25 Teilnehmer in den Oldenburger Himmel an.

Die Termine: Donnerstag, 28. November, und Dienstag, 17. Dezember, von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie Montag, 2. Dezember, und Donnerstag, 5. Dezember, von 20.30 bis 21.30 Uhr. Mit an Bord sind ein Oldenburger Gästeführer und ein Lokalredakteur der NWZ. Die geschlossene Aussichtsplattform mit einer maximalen Höhe von 72 Metern bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Oldenburg und den hell erleuchteten Lamberti-Markt. Der City-Skyliner steht auf dem Julius-Mosen-Platz.

Der Betrieb des Skyliners startet am Montag und geht täglich um 11 Uhr los, montags bis donnerstags sowie sonntags bis 20.30 Uhr, freitags und samstags bis 21.30 Uhr. Eine Fahrt kostet 8 Euro ab 11 Jahren, 5 Euro von 3 bis 10 Jahren. Mit Leffers-Kundenkarte, roter Giro-LzO- und NWZ-Card gibt es einen Euro Ermäßigung.

Wenn Sie als NWZ-Abonnent kostenlos mitfahren wollen, können Sie mit einem Online-Formular auf NWZonline für maximal zwei Personen einen der vier Termine buchen. Achtung, Sie müssen schnell sein: Wenn die Teilnehmerliste voll ist, wird sie geschlossen. Das Online-Formular für die Anmeldung finden Sie im Internet unter: