Oldenburg /Jeddeloh Der Titelverteidiger ist ausgeschieden; Am Dienstagabend reichte den Fußballern des SSV Jeddeloh II ein starker Pokalfight nicht, um in das Halbfinale des Kreispokals für die zweiten Mannschaften einzuziehen. Diesen Halbfinalplatz verdiente sich hingegen der VfL Oldenburg II, der sich mit 4:2 (3:2) gegen die Ammerländer durchsetzte.

„Nach einer langen Halbserie merkt man uns schon an, dass hintenraus ein wenig die Kraft fährt. Der VfL hat ein intensives Spiel aufgezogen. Da war viel Bewegung drin“, lobte SSV-Trainer Jesko Lampe den Kontrahenten. Mit seiner Mannschaft war er aber auch zufrieden: „Wir sind zwar ausgeschieden, sehen aber das Positive. Wir haben den Oldenburgern einen guten Pokalfight geliefert.“

Die beiden Kreisligisten zeigten vor allem in der ersten Halbzeit eine ansehnliche Partie. In der Anfangsphase waren die Gastgeber das tonangebende Team und erspielten sich einige Halbchancen. Die abgezocktere Mannschaft waren jedoch die Ammerländer. Gleich mit der ersten richtigen Torchance drückte Dennis Behrens den Ball, der nach einem Eckball noch abgefälscht wurde, über die Linie (23. Minute).

Die Freude währte jedoch nur kurz. Denn auch die Gastgeber belohnten sich jetzt für ihre Bemühungen. Gleich mehrfach bekam der SSV den Ball nicht aus der Gefahrenzone, der emsige Shinji Kawano staubte zum Ausgleich aus kurzer Distanz ab. Die Jeddeloher schlugen aber noch einmal zurück. Wieder reagierte Behrens bei einem Eckball am schnellsten und köpfte in der 35. Minute das 1:2.

Die Führung ließen sich die Ammerländer aber noch vor der Pause abnehmen. Erst wurde Tyrone Lassey gut freigespielt, der in der 42. Minute zum Ausgleich traf. Kurz darauf sah SSV-Torhüter Nils Feldmann, der zuvor mehrfach sicher parierte, bei einem Distanzschuss nicht gut aus. Der Schlussmann faustete den Schuss von Ali Akyol zum 3:2 ins eigene Tor. „Die letzten beiden Tore bekommen wir leider viel zu einfach, weil wir die Mitte zu offen halten“, haderte Lampe.

Im zweiten Durchgang schraubten beide Mannschaften das Tempo merklich herunter. Dennoch hatte der VfL kurz nach dem Seitenwechsel die große Chance, für die Entscheidung zu sorgen. Doch der eingewechselte SSV-Torhüter Patrick Weise parierte in höchster Not gegen Akyol.

Auf der anderen Seite kamen aber auch die Ammerländer zu guten Chancen. Doch Rene Wagner köpfte den Ball freistehend in der 54. Minute VfL-Torhüter Abdulla Rashk in die Arme. Noch besser war die Gelegenheit, die sich Michael Vögel erarbeitete, als er Rashk außerhalb des Strafraums unter Druck setzte, den Ball eroberte und sich dann aber mit seinem Mitspieler Fabian Doda gegenseitig behinderte, so dass sie den Ball nicht im leeren Tor unterbringen konnten (81.). Besser machte es Rabiullah Rezaie, der in der 83. Minute einen Konter zum 4:2-Endstand für den VfL vollendete.