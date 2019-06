Oldenburg /Vechta Wenn an diesem Sonntag gegen 17 Uhr die Fans der EWE Baskets Oldenburg möglicherweise einen Heimsieg feiern, beginnt rund 60 Kilometer südlich in Vechta auf jeden Fall eine große Party. Zum einen wollen die Oldenburger Bundesliga-Basketballer ab 15 Uhr in der großen Arena in der Halbfinal-Serie gegen Alba Berlin den ersten Sieg einfahren, um das Saisonende zu vermeiden. Die Berliner führen in der Serie mit 2:0, mit einem weiteren Erfolg der Hauptstädter wäre die Spielzeit für die Oldenburger beendet. Gewinnen aber die Baskets, wird die Serie am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) mit dem vierten Spiel in Berlin fortgesetzt.

Für Aufsteiger Vechta ist die Saison seit Samstagabend beendet. Die 80:95-Niederlage beim FC Bayern bedeutete in der Gesamtrechnung ein 0:3 in der Halbfinal-Serie. Mannschaft, Trainer und Sponsoren wollen aber gemeinsam mit den Fans an diesem Sonntag ab 17 Uhr im Club „Wunderbar“ in Vechta (Lohner Straße) bei einer Saisonabschluss-Feier auf die vergangenen Monate zurückblicken. Vechta hatte als Aufsteiger in der Punktrunde den vierten Platz belegt und anschließend im Playoff-Viertelfinale einen 3:1-Gesamtsieg gegen Brose Bamberg eingefahren.